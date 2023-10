Il governatore Acquaroli blinda la giunta. Ma sulla candidatura di Aguzzi c’è il placet

Torna in campo, con sempre maggiore forza, la candidatura di Stefano Aguzzi (foto) di Forza Italia, a sindaco di Fano. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli, dopo aver resistito alla richiesta della Lega regionale di sostituire tre dei suoi assessori, avrebbe infatti previsto la possibilità di un cambio in giunta, solo nel caso in cui Aguzzi sia eletto sindaco a Fano. Il diretto interessato da parte sua continua a ripetere: "La candidatura a sindaco sarebbe per me un onore, ma non la cerco, anzi sono gli altri a chiedermi di candidarmi. So che i partiti, a livello locale e regionale, stanno ragionando anche sul mio nome. In tal caso sarebbe bene che l’ipotesi emergesse subito, perché a gennaio io direi di no: non sono disponibile a riempire i vuoti di altri".

Al momento appare del tutto inattivo il centrodestra locale (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc): non risultano incontri tra segretari e coordinatori, né incontri programmatici con il candidato sindaco Giuseppe De Leo (area civica), dopo quello saltato a metà ottobre. De Leo, in ogni caso, si considera già "pesantemente in campo" come candidato sindaco, pronto "ad andare fino in fondo" con il centrodestra, se ci sarà l’accordo, altrimenti da solo con le sue liste civiche. Le linee programmatiche sono già definite anche se prima di ufficializzarle, comunque entro l’anno, De Leo attende l’eventuale confronto con i partiti del centrodestra.

an. mar.