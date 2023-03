"Il governo deve stanziare più soldi destinati alla nostra sanità"

Saverio Bossi è uno che la sanità la bazzica da anni: dal punto di vista dell’informatore farmaceutico, che è il suo mestiere. Insomma, è uno che parla coi medici su base giornaliera e si è fatto un’idea abbastanza precisa della situazione della sanità, sia dalle nostre parti che in generale. Posto che la bacchetta magica non ce l’ha nessuno, quelle che seguono sono alcune sue opinioni e proposte sullo stato dell’arte in sanità.

"Parlare di sanità e soprattutto di sanità pubblica – scrive – oggi è deprimente: il tempo è cinico e baro, perché col passare degli anni le cose stanno peggiorando a vista d’occhio. Medici capisaldi di reparti ospedalieri, in particolare nell’emergenza, se ne vanno non tanto per guadagnare di più in altri posti ma perché non reggono il superlavoro di doppi turni e la continua incertezza sulla loro incolumità. Molti medici disertano i concorsi perché non congrui alle loro giuste aspettative e se ne vanno all’estero o si raggruppano in cooperative private perché molto più remunerative e meno rischiose. Sembra infatti che sia complicata l’assunzione nella sanità pubblica con contratti ragionevoli, mentre è molto più facile assumere cooperative pagandole profumatamente. Capita quindi che in reparto si incontrino medici con contratti differenti sbilanciati a favore dei privati e questo non può non creare malumore. Anche la sanità territoriale non ride, sempre meno medici di famiglia e meno guardie mediche. Chi va in pensione a fatica viene sostituito e anche qui si pensa a un intervento di cooperative. La sanità pubblica deve essere salvaguardata. I cittadini devono poter contare su un servizio ambulatoriale e ospedaliero tempestivo, non possono stazionare per giorni nei pronto soccorso perché mancano il personale e i letti. Alcuni ospedali di comunità, come quello di Fossombrone, devono essere riaperti, perché spalla e sfiato troppo importante per Urbino e Fano, ma occorre ripopolare gli ospedali a cominciare da ieri".

Che fare? "Giusto togliere o comunque ridurre al minimo il numero chiuso a medicina per far sì che più medici si laureino. Giusto incentivare i percorsi di tirocinio in modo strategico, prediligendo le specialità che occorrono di più, ma è ancora più giusto e immediato indurre il governo a stanziare più soldi per la sanità".

a. b.