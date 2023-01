Il governo gioca la partita contro l’incompiuta "Prima canna della Guinza, lavori in tre anni"

di Amedeo Pisciolini

C’era una luce in fondo al tunnel ieri pomeriggio alla Guinza, era quella del pulmino con i due cantonieri dell’Anas, assieme a loro il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che hanno voluto percorrere in parte i 6 chilometri della galleria che unisce il territorio di Mercatello sul Metauro con quello umbro di San Giustino, al fine di rendersi personalmente conto dello stato di questa incompiuta di cui i lavori per lo scavo del primo tubo erano iniziati negli anni ’90 (costati circa 500 miliardi di lire) e conclusi nel 2004.

Onorevole Bignami, ci siamo? "Ci siamo per la realizzazione della prima canna, dovrebbero partire i lavori con la gara che confidiamo di espletare entro il 30 giugno a seguito dell’assegnazione sbloccata dal Cipess di circa 150 milioni garantiti con la delibera di sette-otto giorni fa e poi ci sarà da fare la seconda canna per la quale lo studio di fattibilità è in fase avanzata e confidiamo che anche quella possa essere assegnata con una somma ben più ingente garantendo così la piena continuità della Due Mari da Grosseto fino a Fano come è nata originariamente".

Scadenze precise?

"Sulla prima canna è ovvio che dobbiamo capire cosa troveremo dentro, sperando che non ci siano ammaloramenti significativi nel giro di tre anni dovrebbe essere già operativa, per la seconda bisogna vedere dall’indagine idrologiche e tutto quello che occorre per opere di questo genere".

Un messaggio alla popolazione che aspetta da tanti anni?

"Gli impegni assunti si mantengono, Giorgia Meloni era venuta qua ai tempi della campagna elettorale assieme a Francesco Acquaroli assumendo impegni ben precisi e non è un caso che neanche a un mese dall’insediamento del nuovo governo tra le opere che si è voluto sbloccare ci sia anche questa".

"Il finanziamento di quest’opera ferma da oltre trent’anni fortemente voluto dal presidente Acquaroli, è cruciale per lo sviluppo delle aree interne e dell’Italia centrale tutta – ha dichiarato il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano – consentirà un collegamento diretto tra Marche, Umbria, Toscana, favorendo la crescita dei rispettivi territori, e tra la costa adriatica e quella tirrenica".

"Dopo decenni, finalmente un fatta concreto – ha aggiunto il presidente Francesco Acquaroli – per il quale voglio ringraziare il Governo".

Presente anche il deputato Mirco Carloni. "Questa è un’opera che è stata oggetto di tanti proclami – ha detto – e per decenni abbiamo visto iniziative diciamo speculative e mai conclusive, io ho toccato con mano l’impegno che ci hanno messo il governo e il ministro Salvini in particolare, e nel primo decreto sblocca cantieri soo arrivati questi 150 milioni per la Guinza che non sono certamente la risoluzione di tutti i problemi perché qui servono altre opere, ma rendere fruibile questa prima canna che è ormai una leggenda è quello che la gente aspetta; ora con la copertura finanziaria spero che posa essere aperta in poco tempo". Francesco Baldelli, assessore regionale alla Infrastrutture: "Una bella notizia attesa da quarant’anni: presto la firma dell’accordo tra le Regioni Marche e Umbria e il Commissario straordinario della E78 Fano-Grosseto per l’adeguamento dei sei chilometri della Guinza e del tratto fino a Mercatello. Passo dopo passo l’incompiuta delle incompiute sta mettendo in archivio la sua triste nomea". Alla visita di ieri pomeriggio alla Guinza erano presenti anche i consiglieri regionali Giacomo Rossi, Nicola Baiocchi, Luca Serfilippi, la senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Marche e l’onorevole Antonio Baldelli.