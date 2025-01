Il Gra’ chiude all’improvviso. Allarme Confesercenti:: "Il Comune ci spieghi"

Chiuso il Gra’. Il salotto buono nel cortile di palazzo Gradari, in via Rossini, all’interno dell’edificio comunale che ospita gli uffici della Cultura, ha chiuso all’improvviso. I dipendenti, almeno una decina, da lunedì scorso sono stati messi tutti in ferie contemporaneamente. Fino a domenica 12 gennaio il punto ristoro con cucina tradizionale e serate live ha funzionato normalmente.

Sabato i gestori avevano anche allestito un buffet per un evento ufficiale nell’ambito delle iniziative di Pesaro 2024. Poi da lunedì il Gra’ ha chiuso i battenti e il motivo non si conosce né è stato annunciato sui social. Su Facebook, come ultimo post pubblicato sul profilo del locale, appare quello dell’11 gennaio scorso in cui è raffigurato un tavolo apparecchiato. E cercando il locale sul motore di ricerca appare la dicitura "Chiuso temporaneamente", senza altra specifica. Chiamando il numero del locale, il telefono squilla a vuoto. La chiusura improvvisa non è passata inosservata soprattutto agli "addetti ai lavori" del settore terziario.

"Lo abbiamo scoperto all’improvviso e il motivo è per noi un mistero – racconta Davide Ippaso, direttore Confesercenti di Pesaro -. Come associazione siamo preoccupati. E’ recente la notizia del circolo Mengaroni di via Bertozzini che rischia di chiudere perché l’immobile dell’ex carcere minorile in cui si trova è all’asta. E adesso veniamo a sapere che anche il Gra’, all’improvviso e per motivi a noi sconosciuti, è chiuso. Per il centro storico inizia a diventare un problema perché tutto questo si traduce in una mancanza di occasioni e luoghi di socialità. Si perde il movimento delle persone che, per il centro storico, è motore di vita. Speriamo che, qualunque sia il problema, questo si risolva nel più breve tempo possibile. E comunque vorremmo sapere perché è chiuso e perché si è arrivati a un risultato del genere proprio in un momento in cui il nostro centro storico ha enormi difficoltà e sta registrando la chiusura di tante attività commerciali. Chiediamo risposte all’amministrazione comunale visto che il Comune è il proprietario dello stabile e saprà sicuramente dirci le motivazioni di una chiusura così inaspettata".