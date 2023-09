Il gran raduno dei canoisti: è la ’Costa delle falesie’

Inizia il conto alla rovescia per il secondo raduno Canoistico "Costa delle Falesie", organizzato da Fabrizio Russo di Calypso Adventure, che è in programma per questa domenica 10 settembre dopo il rinvio forzato a causa delle alluvioni di maggio. Un appuntamento rivolto a tutti gli appassionati kayaker marini, sportivi anche attenti alla salvaguardia degli ambienti acquatici e per vocazione rivolti a forme di turismo responsabile.

Il programma si aprirà alle 9, di domenica, con il ritrovo dei partecipanti nella spiaggia libera Sottomonte di Gabicce Mare (accesso da viale Mare) per lo scarico dei kayak e il trasferimento delle auto nel parcheggio vicino. Alle 10.30 si prosegue con il via ufficiale e l’inizio della navigazione verso sud sullo sfondo della Riviera del San Bartolo costeggiando le Falesie. L’arrivo è previsto alle 11.30 nella spiaggia di Fiorenzuola per una breve pausa. Alle 12.30 si riparte alla volta

di Baia Flaminia, nel lato più selvaggio della falesia ed in totale sono previsti 13 chilometri di traversata per la quale è indispensabile saper nuotare; avere il giubbotto di salvataggio e le imbarcazioni devono essere rese inaffondabili. Per iscriversi è necessario chiamare al numero: 392 9050037 o inviare un’email all’indirizzo [email protected]