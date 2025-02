Il grande assente dell’inverno si chiama freddo

5 gennaio 1853.Dicono i vecchi che un inverno simile non l’hanno mai visto. Nel 1831 fu dolcissimo, ma l’attuale è ancora più dolce.

* * *

E’ partito l’anno nuovo ma le anomalie restano le stesse. E’ stato un gennaio altalenante quello del 2025, caratterizzato da prevalenza di alta pressione in un contesto però di cielo costantemente nuvoloso o coperto, l’unico giorno sereno è stato il 1°. 6 sono stati i giorni piovosi che hanno prodotto circa la metà dei millimetri attesi.

Si è intravista anche un po’ di neve mista alla pioggia il giorno 13, appena 2,5 cm. L’andamento termico è stato il più altalenante con la prima e la terza decade decisamente molto calde intervallate da una fredda seconda. Come spesso ripetuto le sensazioni di caldo o di freddo sono molto soggettive e spesso non tengono conto dei reali e puntuali andamenti numerici.

Torniamo allora alla nota introduttiva che ci riporta una osservazione popolare sul dolcissimo gennaio 1853 con temperature massime fino a 12°, poca cosa rispetto ai picchi di quasi 17° registrati nel nuovo millennio, nel gennaio appena concluso sono 10 i giorni con massima oltre i 12° con picco di 15,5°C il giorno 28.

Se al contrario parliamo di freddo il registro del gennaio 1864 riporta il giorno 5: Cielo polare, terra glaciale. Ecco il vero grande assente dell’inverno, il freddo, in quell’anno furono ben 24 i giorni di gennaio con minima sotto zero, fino a -9,5°C, 12 i giorni di gelo, ovvero quando anche la massima risulta negativa, pensiamo se avessimo oggi giornate con massima di -8,7°C. L’ultimo "grande freddo" è legato al nevone del febbraio 2012. Il progressivo aumento delle temperature non ha ridotto la frequenza degli episodi nevosi, anche negli anni 2000, ma ha avuto invece un impatto importante sulla permanenza della stessa al suolo.

Negli ultimi 70 anni solo 19 non hanno registrato neve nel mese di gennaio, di questi solo 4 dal 2000; 28 i mesi di gennaio con nevicate maggiori o uguali a 20 cm, 12 dal 2000; 15 con nevicate maggiori o uguali a 50 cm, 5 dal 2000; solo 2 quelli con neve oltre i 100 cm, il 1985 e 2017. Per quanto riguarda gli accumuli nello stesso periodo solo in 8 mesi di gennaio si è superato il mezzo metro al suolo, i massimi sono stati di 75 cm nel 1967 e 1985.

In conclusione possiamo dire che non mancano le nevicate nel nuovo millennio, manca il freddo per farcele godere, tornando un po’ bambini.