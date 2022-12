Il grande basket cede la ribalta alla solidarietà

Un grande palcoscenico, quello del basket, per ricordare un grande dramma: l’esondazione dei torrenti che hanno devastato Cantiano, Pergola, Serra Sant’Abbondio, Cagli e Frontone. L’incontro tra la Vuelle e la Virtus Bologna è stato anche l’occasione per una raccolta di fondi per aiutare le popolazioni alluvionate: "Perché in questo momento viviamo di donazioni e di solidarietà per cercare di riportare in vita i centri prima che si spopolino. I soldi servono subito e in questo momento le casse sono vuote", ha detto il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, prendendo il microfono al centro del campo nell’intervallo di Carpegna Prosciutto-Segafredo Bologna. Non era solo, il sindaco Piccini: accanto a lui, al palas, erano presenti altri due colleghi, quello di Pergola Simona Guidarelli e quello di Serra Sant’Abbondio Ludovico Caverni.

Quanti soldi siano stati raccolti nelle varie postazioni allestite all’interno del palasport, precisamente non si sa, ma non si parla di grandi cifre, anche se molti spettatori si sono appuntati l’Iban per fare successivamente un versamento. "Questa non è una speculazione politica perché qui la politica non c’entra nulla – dice Micaela Vitri, consigliera regionale del Pd che è stata tra gli artefici di questa iniziativa –. E’ stata una maniera per venire incontro alle esigenze di queste popolazioni ancora ferite dall’inondazione e che hanno bisogno di un sostegno immediato".

Naturalmente la società, attraverso il presidente Ario Costa e la sua ala... alta Walter Magnifico, hanno dato lo loro totale disponibilità. Cosa comunque che la società fa spesso con le associazioni che raccolgono fondi per opere umanitarie. Il problema di questi paesi colpiti e sommersi dall’acqua è soprattutto tenere i fari accesi sui loro problemi ed è stato questo fondamentalmente ciò che si è voluto fare attraverso la raccolta di fondi. Donazioni e solidarietà, come ha sottolineato il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, "perché i fondi che ci sono stati promessi ancora non si sono visti e noi invece abbiamo bisogno ora di questi soldi. E non possiamo permetterci di attendere mesi e anni in attesa che arrivino i finanziamenti promessi dall Regione e dallo Stato. Per questa ragione – ha Piccini anche a nome degli altri due colleghi presenti – ringraziamo tutti per la vostra solidarietà".

Una raccolta fondi, quella promossa dalle Pro loco, che è stata anche letta come un gesto politico contro gli attuali governanti di Regione e Governo, anche se in queste occasioni, tutti si sono sempre impantanati davanti alle lungaggini e ai paletti della burocrazia. Senza distinzione di colore.