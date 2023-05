Il grande ingorgo: 45 minuti in coda "Sarà così per un’altra settimana"

di Anna Marchetti

Traffico nel caos, ieri mattina sulla Statale 16, all’altezza di Gimarra: il problema si riproporrà per una settimana. A causare i rallentamenti e l’incolonnamento di auto e camion sono stati i programmati lavori di asfaltatura di viale Romagna e di viale Primo maggio. Partiti ieri mattina dureranno una settimana con i relativi disagi per chi abita in quella zona, ma soprattutto per gli automobilisti che escono o entrano in città.

Ieri chi si è trovato a passare in quel tratto di Statale è rimasto intrappolato nel traffico e ha dovuto aspettare in colonna anche 45 minuti. "Come si fanno a prevedere certi interventi – commentavano alcuni automobilisti fermi all’altezza del bar Trilly – nel cuore della mattina. Non potevano asfaltare in orari in cui la Statale è meno frequentata?". "Si tratta di lavori importantissimi, per l’amministrazione comunale era prioritario mettere in sicurezza quel tratto molto trafficato della Statale – replica l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – e con avvallamenti che non potevano più essere lasciati in quello stato". Impossibile, secondo l’assessore Brunori prevedere altre tempistiche: "Le asfaltature si sarebbero dovute fare in estate, mentre io ho chiesto di anticiparle in questo periodo. Finito l’intervento a Gimarra, la ditta si sposterà a Bellocchi".

Il caos che si crea sulla Statale per qualsiasi inconveniente, dagli incidenti alle asfaltature, ripropone il tema di una strada alternativa. Su questo punto pone l’attenzione il vicesindaco Cristian Fanesi impegnato nella sfida della variante Gimarra, l’opera da 25 milioni di euro (20 del Cipe, 5 del Comune) che dovrà essere appaltata entro giugno di quest’anno per non perdere i finanziamenti: "I lavori sulla Statale Adriatica 16, resi necessari dallo stato dell’asfalto, ci impongono una serie riflessione sulla necessità e l’importanza di una alternativa alla Statale per Pesaro. Un collegamento che deve migliorare la viabilità fanese, accogliendo le necessità della nostra città. La soluzione che abbiamo elaborato garantisce un elevato standard di compatibilità ambientale e paesaggistica". Soluzione che, però, non convince molti residenti. "Non si fa che spostare il problema del traffico di pochi metri in linea d’aria – commenta Danilo Merli, residente a Gimarra – con il risultato di sbancare la collina. Meglio sarebbe stato prevedere una strada di collegamento a fianco dell’A 14". Per Marco Filippetti, un altro residente di Gimarra: "Le asfaltature sulla Statale in questo momento sono poco opportune, visti i cantieri attivi a Gimarra e il via vai continuo di camion". Il timore di Filippetti è che il transito dei mezzi pesanti possa danneggiare l’asfalto appena fatto. E per quanto riguarda l’alternativa alla Statale 16, Filippetti non pensa che la soluzione corretta sia la "faraonica" variante Gimarra: "L’interquartieri verso Pesaro rovinerà la più bella collina di Fano, spostando il problema del traffico senza risolverlo".