Il grande palco diventa ‘igloo’ sala al coperto fino a maggio

Dal grande palco cala il sipario. Non è una metafora per dire che in Piazza del Popolo hanno sbaraccato la gigantesca tensostruttura a mezza cupola. Tutt’altro. "Abbiamo completato il progetto iniziale – spiega il vicesindaco Daniele Vimini –. Quello che i passanti stanno vedendo è una copertura frontale dello spazio scenico (foto)". Questo sipario, removibile all’occorrenza, trasforma quello che era un teatro all’aperto in una sala al coperto. "Sì – continua Vimini –. Come previsto il grande palco in Piazza del Popolo, con questa aggiunta potrà ora ospitare incontri, presentazioni di libri, eventi. La chiusura sarà fino a maggio. Abbiamo deciso di chiamarla “Igloo“". Il cartellone di iniziative che potrà ospitare sarà fitto. "Abbiamo predisposto uno schermo che proietterà all’esterno, visibile da chi si trova in Piazza del Popolo, quanto viene fatto all’interno della sala bianca". Per essere informati riguardo la programmazione dell’anno da Capitale c’è on line il sito web istituzionale, navigabile all’indirizzo pesaro2024.it