Il grande via del tartufo 2023. Apecchio apripista dei profumi

E’ stata inaugurata ieri nel centro storico di Apecchio la 41ª Mostra Mercato del Tartufo. Dopo le note della banda cittadina il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci ha portato ai numerosi presenti il proprio saluto e quello dell’amministrazione comunale.

"Questi momenti – ha detto il primo cittadino – rafforzano la coesione, la convinzione, danno la dimensione che Apecchio e le nostre località hanno tanto da offrire, da proporre; tipicità come tradizione ma soprattutto come occasione di apertura, di confronto e dialogo, di innovazione. Ringrazio tutti coloro che in questa edizione e nel tempo si sono prodigati per la crescita e i rappresentanti di tutte le istituzioni civili, militari e religiose che più che graditissimi ospiti sono parte integrante di questo insieme in cammino".

Tra i presenti il senatore Walter Verini, il viceprefetto Antonio Angeloni, i consiglieri regionali Nicola Baiocchi, Luca Serfilippi e Giacomo Rossi. Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il presidente dell’Unione Montana Alberto Alessandri, sindaci e rappresentanti dei Comuni limitrofi e non, il presidente dell’associazione nazionale Le Città del Tartufo Michele Boscagli, il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, i rappresentanti di varie associazioni, tra cui quelli dei “Miti dello Sport, campioni olimpici e dello spettacolo e della cultura“. Presenti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei corpi militari, a livello locale e provinciale e delle istituzioni socio sanitarie e del soccorso. Un saluto del sindaco Nicolucci è andato anche al tifernate Lorenzo Tanzi e al suo cane Leo che seppure cieco dalla nascita è un abile cercatore di tartufo.

Ospite della Mostra Elisa Di Francisca, un’ex schermitrice italiana, già campionessa olimpica ai Giochi della XXX olimpiade di Londra 2012. Riguardo il tartufo ieri negli stand era venduto da 1.500 a 2.500 euro al chilo a seconda la pezzatura. Oggi giornata conclusiva con tanto divertimento e buona gastronomia nelle 15 osterie del centro storico. Alle ore 11,30 con la conduzione di Tinto, l’onorevole Mirco Carloni consegnerà ai birrifici Amarcord e Collesi il premio “Apecchio città della birra Franco Re“. Diverse le mostre, tra le quali quella fotografica “Tradizioni e bellezze della nostra terra“. Dalle ore 14 alle 15: “Li Nadari Giuliani“, teatro comico e giocoleria tra osterie e vie del centro storico. Tra i numerosi eventi da non perdere il concerto di Orietta Berti, che per l’occasione sarà incoronata “Regina del Tartufo 2023“. Gran finale con uno spettacolo pirotecnico.

Amedeo Pisciolini