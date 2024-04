Il grazie della sindaca: "Dieci anni indimenticabili. Tavullia ha vinto le sfide"

Una lunga lettera: del resto, come scrive lei dall’inizio, "dieci anni sono tanti". E’ il saluto ai tavulliesi della sindaca Francesca Paolucci (foto), che non si ricandida e fa un riassunto del suo doppio mandato. "Ancora ripenso – scrive la sindaca – a quel primo giorno con addosso la fascia tricolore. E il mio ufficio destinato a diventare la mia seconda casa. Io, una donna, partita da Babbucce, la prima ad avere l’onore di diventare sindaco di Tavullia, espressione non di un partito, ma di un progetto civico nuovo. Chi avrebbe mai detto che saremmo arrivati fin qui. Con tanti ostacoli. Terremoto, alluvioni, il Covid. Anni difficili, notti insonni e giornate passate in Comune, ad incontrare i cittadini; anni di scontri (anche duri), ma sempre per far prevalere il dialogo". "Oggi, con orgoglio, possiamo dire che quelle sfide sono superate e che Tavullia ha ritrovato lo slancio per essere protagonista. Abbiamo combattuto molte battaglie, ma sempre con un’attitudine positiva, votata a costruire ed includere, mettendo al centro i bisogni dei cittadini, evitando populismi, cercando di diffondere senso civico. Un amministratore deve avere una bussola, in grado di indirizzarlo, ispirarlo, guidarlo. Sono partita da qui. Da questa visione. Dalla Tavullia che sognavo".

"Dieci anni dopo, possiamo dire di aver centrato tutti gli obiettivi e anche oltre. La prima sfida con cui ci siamo misurati è stata colmare il gap infrastrutturale di un territorio che era rimasto fermo al palo. Dal 2014 ad oggi, sono stati compiuti investimenti per circa 30 milioni di euro. Ci siamo concentrati sull’edilizia scolastica, compresa la creazione del Polo 0-14 anni. Sull’impiantistica sportiva, dando vita a due nuove palestre, a Tavullia e Padiglione. Molte risorse sono state investite per la lotta al dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza della rete viaria e del territorio, poi le politiche a sostegno delle famiglie, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità, sul fronte del welfare, sul turismo con progetti per dare lustro al nome di Tavullia - come quello del City Brand - e sugli eventi. Dico grazie ai tavulliesi per la fiducia che mi auguro di aver ripagato, con l’orgoglio che mi ha spinto a sacrificare molto - anche a livello personale - pur di rimanere vicino al paese che amo. Tante le persone da ringraziare. La mia squadra, assessori, consiglieri, amici e sostenitori: la mia seconda famiglia. Poi i dipendenti comunali, le associazioni e gli enti di volontariato, ecc.. Molti mi hanno chiesto per quale motivo ho deciso di non candidarmi per un terzo mandato. Sono convinta che una piccola-media realtà come Tavullia necessiti di un cambio di prospettiva. Di nuove progetti. Ho preso questa decisione con la serenità di chi sa di lasciare in dote, un’eredità preziosa. E poi tanti progetti per la Tavullia di domani. Compreso il Museo di Valentino. La discarica spero vada verso la chiusura definitiva".

"Grazie ai tavulliesi che mi hanno concesso un’opportunità unica, regalandomi dei momenti più belli, emozionanti e sentiti della mia vita, che conserverò per sempre nel cuore.