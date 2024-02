Il grido di guerra di ’Aido’ Fava: lo sentivo, lo sento e lo sentirò

Non ci sono tribune privilegiate dalle quali pronunciare frasi che lasciano il segno. Mia figlia, per esempio, ne spiattella una mentre sta mangiando un ottimo coniglio arrosto: sono passata davanti al Palasport di viale dei Partigiani, ho dato un’occhiata dentro e ho sentito un colpo al cuore: è tutto nuovo ma tutto uguale! Ci sono passato anch’io di soppiatto, facendo finta di controllare la catena della bici ho guardato dentro: è vero, l’ingresso, le scale laterali, quella centrale che scende verso il campo, stessa collocazione. Ma il destino è come il postino, bussa sempre due volte: mentre sono lì suona il telefono, qualcuno mi chiede se so dove trovare dei filmati del Palasport ai tempi della Mostra del Mobile. Dico che non lo so, parliamo degli anni 50 e 60 del 1900, ma ormai quella voce dall’aldilà ha risvegliato fantasmi dell’aldilà, rigorosamente in bianco e nero (nella foto). Dalla strada, chinandomi un po’ riesco a vedere fino all’altezza della galleria da cui le squadra entravano in campo da sotto la tribuna di tubi Innocenti. Ed ecco che le sento, prima la musica e poi le parole: "Un’avventura romantica sotto il bel ciel di Lisbona, azzurro più d’ogni ciel ...". E’ "Lisbona antica", l’inno che "Aido" Fava, nostro allenatore e mentore, aveva scelto per accompagnare l’ingresso in campo della squadra. Tu eri ancora in maglietta e mutande infreddolito sotto la galleria e già sentivi l’urlo del pubblico che ti aspettava. In testa alla fila il capitano, quasi sempre Giovanni "Paparà" Paolini. Ecco, si va, ’Aido’ ci dà un’ultima occhiata e poi il grido di guerra di sempre: "Oh, mi raccomando ragazzi, acqua, anice e morsi nel culo!". Siamo pronti per la battaglia. Ma anche i miti sentono lo spirito del tempo e qualche anno dopo, con l’arrivo dei giocatori americani, al posto di "Lisbona antica" debuttò "Winchester Cathedral" in lingua originale. A non cambiare mai fu il grido di guerra "acqua, anice e morsi nel culo!". E infatti è quello che sentivo, sento e sentirò passando davanti al Palas di viale dei Partigiani. Anche se in scena ci sarà il "Guglielmo Tell" del Rof.

f.b.