Il grido di viale Cairoli: "Salviamo questi alberi"

"Abbracciati ai platani". C’erano un centinaio di persone a protestare contro il progetto di viale Cairoli che "porterà cemento dove ora ci sono gli alberi". Contrari al previsto abbattimento di 15 piante, Legambiente, Argonauta, La Lupus in Fabula, Italia nostra e numerosi cittadini ieri pomeriggio sono tornati alla carica con un nuovo sit-in in via Cairoli all’angolo con via Filzi. "Distruggono il viale - ha detto l’architetto Giorgio Roberti – per un banalissimo sottopasso ferroviario". "Il Comune – ha aggiunto Claudio Orazi de La Lupus in Fabula – ha accettato l’unica soluzione che gli è stata proposta". A protestare anche i residenti di viale Cairoli.

"Questo viale non è bello solo per chi ci abita – ha commentato una signora – ma per tutti i cittadini: i platani sono magnifici". "Il parroco – ha riferito un’altra residente – ci ha invitato ad andare avanti nella nostra battaglia per salvaguardare la bellezza di viale Cairoli". L’obiettivo della protesta è quello di ottenere la sospensione dell’opera i cui lavori sono stati annunciati per il mese di giugno: costerà 2milioni 500mila euro (2 milioni sono di Rfi, 500mila euro del Comune). Di Rfi anche la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Cittadini e ambientalisti contestano al Comune di realizzare un’opera senza averla discussa né con la città, né con le associazioni. Dagli ambientalisti non solo critiche ma anche nuove proposte: "Invitiamo l’amministrazione comunale a considerare soluzioni alternative, di minor impatto sull’ambiente e più compatibili con le caratteristiche dell’attuale percorso città-Lido". In realtà l’amministrazione comunale non ha neppure preso in considerazione di aprire un confronto sul progetto. "Questi amministratori – ha ironizzato l’esponente socialista Tiziano Busca – che non si confrontano mai con i cittadini, almeno parleranno con i loro familiari?

"Chiediamo – hanno aggiunto gli ambientalisti – che i platani non siano tagliati o che almeno siano ripiantati alberi grandi in un numero pari o superiore a quelli esistenti". Le associazioni hanno ricordato che il " verde è tra i principali strumenti di contrasto al riscaldamento climatico. In ambito urbano, gli alberi, insieme a siepi e prati, sono una componente fondamentale per una buona qualità della vita, perché forniscono una vasta serie di benefici importantissimi per il genere umano e per gli animali. Sono fondamentali anche nella definizione dei luoghi e del paesaggio urbano: vanno salvaguardati ma anche incrementati". Intanto piovono critiche anche per la ciclabile dell’Arzilla dove qualcuno fa notare che si sente "odore di catrame". "Vorremo sapere chi ha realizzato – chiedono gli ambientalisti – la pista in asfalto smentendo gli amministratori che avevano giocato molto sull’asfalto ecologico. La soluzione con lo stabilizzato era sicuramente più confacente. Forse la bomba d’acqua li ha convinti che il percorso non poteva essere lasciato così. Il ‘torrente’ che si è visto di recente ha fatto capire che la soluzione adottata, in caso di altre piogge, avrebbe richiesto onerosi interventi manutentivi. Il contenere l’acqua piovana senza scaricare direttamente nel torrente, creerà problemi a valle ancor più di quelli creati i giorni scorsi".

Anna Marchetti