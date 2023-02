Il gruppo cinofilo in assemblea Si eleggono i membri del consiglio

Si ritroveranno oggi, è in programma l’Assemblea Generale, presso il Ristorante Le Fontane i numerosi soci del "Gruppo Cinofilo Cagliese".

Una meritevole associazione cittadina che da decenni svolge la propria attività in simbiosi con i tanti "amici dell’uomo" e in particolare si è sempre impegnata nell’organizzare ogni inizio di primavera e fin dalla fine degli anni’30, le "Gare Nazionali per cani da ferma" nella naturale cornice del pianoro di Monte Petrano. Gare nazionali che richiamano da sempre molti appassionati di cinofilia da ogni Regione e anche un discreto pubblico con famiglie ed al seguito i loro cani che poi lasciano spaziare liberi nei vasti prati del Petrano. Il "Gruppo Cinofilo Cagliese" è tra i pochi presenti nel nostro entroterra e continua ad essere punto di riferimento per ogni attività di cinofilia con i vari soci e non solo. Nell’Assemblea di oggi molto importante per l’elezione dei nuovi membri del consiglio per il prossimo triennio, 202320242025 è prevista l’apertura dei lavori con la relazione annuale del 2022 da parte del Presidente e l’annuncio di importanti iniziative +che verranno avviate nell’annata sociale in corso.

Un pubblico ringraziamento verrà esternato al Consigliere Regionale Giacomo Rossi, presente per l’occasione, per la sua opera di sensibilizzazione ai competenti uffici regionali al fine di ottenere un congruo finanziamento per l’acquisto di una tribunetta mobile da utilizzare per permettere al pubblico di assistere alle Gare Cinofile Nazionali a Monte Petrano. E potrà essere utilizzata anche per altre manifestazioni cittadine da parte del Comune. A fine lavori dell’Assemblea, seguirà il tradizionale pranzo sociale alla presenza anche di autorità e famigliari.

Nelle foto: le gare nazionali di Monte Petrano

Mario Carnali