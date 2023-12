Il gusto della festa è alla Cioccovisciola

Sarà un week end da leccarsi in baffi. Infatti l’’8, 9 e 10 dicembre Pergola ospita la Cioccovisciola, la festa della cioccolata e del visciolato. Ricco e variegato il programma, si alterneranno degustazioni, animazione per bambini, musica, idee regalo, divertimento, iniziative culturali e sportive, senza dimenticare il Cioccoraduno organizzato dalla Pro loco, rivolto a chi viaggia in camper e potrà raggiungere la città per il ponte dell’Immacolata. Tre giorni all’insegna del gusto e della magia del Natale, nella cornice del centro storico; una vetrina per i prodotti tipici e promozione per la città. Tra i tanti, un appuntamento particolare, dedicato al conseguimento da parte del Comune di Pergola del riconoscimento Bandiera Verde Agricoltura 2023. "La Cioccovisciola – ha esordito il direttore generale di Confcommercio, Amerigo Varotti – è un evento importante, capace di attirare tanti visitatori. Pergola è una città che offre molte bellezze ed eccellenze, come quelle enogastronomiche in vetrina nelle tre giornate. Il visciolato viene prodotto da diverse aziende locali, così come altre prelibatezze che legano lo stesso visciolato alla cioccolata. Siamo contenti di collaborare perché a Pergola gestiamo il museo dei Bronzi dorati e la città fa parte dell’Itinerario della Bellezza da sempre".

E’ entrata nel dettaglio delle tre giornate la sindaca Simona Guidarelli: "La Cioccovisciola è un evento consolidato che promuove uno dei nostri prodotti tipici e la città. Nel centro storico si svilupperà il programma dalle ore 10 alle 20. Troveranno spazio maestri cioccolatieri, produttori e artigiani, e il Portico dei Golosi che ospiterà show-cooking, laboratori e degustazioni. In collaborazione con l’Ais, oltre alle degustazioni di prodotti locali, anche la proposta di un drink rivisitato in veste pergolese, con il visciolato, che sarà servito in occasione dei tre giorni in alcuni locali. Venerdì 8, alle 11, la banda cittadina allieterà l’inaugurazione. La mattinata poi proseguirà con i festeggiamenti per il riconoscimento della Bandiera Verde. Tra gli ospiti anche Marino Montalbini con la sua polenta Mays Ottofile; in tutte tre le giornate arriverà a Pergola anche il treno storico". Ha concluso Daniela dell’azienda Marcantognini di Mondavio: "Siamo contenti di partecipare a questo evento. Insieme a noi ci saranno altri maestri cioccolatieri e aziende artigiane. Cureremo anche dei laboratori per bambini. Il cioccolato con la visciola è una vera emozione, una esperienza unica". Info: 329 0620963, 329 4248013.

