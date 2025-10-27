Il K Sport batte la Jesina. E si prende il primo posto

K SPORT 3 JESINA 1

K SPORT GALLO: Cerretani, Camilloni, Notariale, Dominici, Carta, Mistura, Torelli, Magnanelli, Rivi (40’ st Broso), Montagna (31’ st Carriero), Sollaku (31’ st Peroni). All. Protti

JESINA: Santarelli, Manna, De Maio, Massei A. (41’ st Nacciarriti), Orlietti, Stefoni (40’ st Borocci), Massei F. (34’ st Gagliardini), Ceccarelli (19’ st Romizi), Angeletti (19’ st Tassi), Minnozzi, Giovannini. All. Puddu

Arbitro: Cittadini di Macerata

Reti: 21’ pt Minnozzi, 36’ pt Torelli, 15’ st Carta, 42’ st Peroni

Note: Spettatori: 500 circa; ammoniti Orlietti e Carta; angoli 10-2; recupero 2’ e 5’

Partita vivace e ben giocata quella disputata dal K-Sport Montecchio Gallo che si scrolla di dosso le due sconfitte delle scorse giornate vincendo e convincendo con una buona prestazione. La prima frazione vede i locali spingere tanto creando numerose azioni pericolose verso la porta avversaria. Già in avvio Notariale impensierisce Santarelli con un rasoterra che viene parato. Un minuto più tardi assolo di Torelli che dribbla tutta la difesa e serve Magnanelli in area che viene anticipato al momento della conclusione. Al 10’ ancora locali vicinissimi al goal quando Sollaku salta De Maio, trova il fondo del campo e serve Montagna che con il mancino coglie il palo. Le azioni dei padroni di casa arrivano a ripetizione. L’ennesima quando Rivi viene servito da Sollaku in area e con il tacco chiama Santarelli all’ennesima parata. Al 20’ Magnanelli offre l’imbucata per via centrale a Montagna che prova il lob a Santarelli in uscita che all’ultimo devia in corner. Nell’azione successiva doccia freddissima per il Montecchio Gallo che alla prima occasione subisce il goal jesino ad opera di Minnozzi che dai venticinque metri con un preciso rasoterra la mette all’angolino alla sinistra di Cerretani. Il goal dei padroni di casa che arriva quindici minuti più tardi con Torelli che da corner preciso di Carta di testa pareggia. Nella ripresa il Montecchio Gallo in totale controllo trova il vantaggio da una punizione di Carta e chiude l’incontro con il subentrato Peroni che capitola al meglio un bel pallone di Carriero.