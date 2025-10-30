Il K Sport segna e festeggia. Ok l’andata della semifinale

k sport

1

matelica

0

MONTECCHIO GALLO: Bellucci, Camilloni, Notariale, Dominici, Carta, Mistura (44’ st Sylla), Torelli, Paiardini (31’ st Carriero), Broso, Peroni, Sollaku (31’ st Rivi). All. Protti.

MATELICA: Ginestra, Tempestilli, Merli, Bucari, Mengani N., Sanchez Montilla, Mengani E., Tomas Caleir, Bartilotta (1’ st Bianchi), Pedrini, Uncini (39’ st Giuli). All. Ciattaglia.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno.

Rete: 45’ st Sylla.

L’andata della semifinale di coppa Italia di Eccellenza sorride al K Sport Montecchio Gallo che passa per una rete a zero al comunale di Gallo di Petriano. Il primo tempo scorre con i padroni di casa che fanno la partita subendo però qualche buona sortita ospite innescata dal bravo Pedrini, tra i migliori in campo. Intorno alla mezz’ora le due più grandi occasioni, la prima per i padroni di casa con Camilloni che servito in area da Carta calcia fuori da buona posizione; poi la risposta ospite con Bartilotta che si libera al limite dell’area ma la sua conclusione viene fermata dal palo. La ripresa è avida di occasioni ed a spuntarla è l’undici di mister Protti con il baby Sylla che al novantesimo imbeccato in area da un cross di Torelli sferra la zampata vincente per battere l’eterno Ginestra. Gara di ritorno a Matelica mercoledì 12 novembre.