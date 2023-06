Il laboratorio di Taekwondo per ragazzi speciali

I responsabili del progetto "Siamo grandi" nato a Fano dall’associazione Omphalos autismo e famiglie Odv per lo sviluppo e l’ampliamento delle autonomie e di abilità specifiche per ragazzi con disturbo dello spettro autistico quest’anno ha intrapreso l’arduo obiettivo di un laboratorio di Taekwondo, un’arte marziale coreana di grande impegno fisico e psichico coinvolgendo tutti gli elementi che nel disturbo dello spettro autistico risultano spesso carenti e di difficile raggiungimento. Questi limiti non hanno però fermato la responsabile Aida Picillo, la dottoressa Elena Bettini e il maestro Michele Bartolini, cintura nera terzo dan, che sabato 27 maggio hanno dato la possibilità ai ragazzi di mostrarsi davanti al pubblico. I ragazzi si sono dimostrati pronti e impeccabili rispettando i tempi di attesa del loro turno, eseguendo con impegno le tecniche insegnategli dal maestro Michele Bartolini. Come giustamente sottolineato dalla presidentessa dell’associazione Omphalos Maria Mencoboni, la buona riuscita dell’evento finale non era così scontata. E invece è stato un successo, coi ragazzi che hanno lasciato tutti a bocca aperta specie i due maestri della palestra Taekwondo Adriatico di Fano, Luca Pagani cintura nera 3° dan, Matteo Mezzanotti cintura nera 4° dan e il maestro Moris Marchionni cintura nera 6° dan della palestra ASD, Yi Sun Sin Taekwondo Academy.