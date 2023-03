Il laboratorio lager delle vergini: "Right" delinea il futuro

Un libero adattamento da "Le Sacre du printemps" di Stravinskij, "Right" è la visione di un mondo futuribile: una creazione originale di Carlo Massari in scena oggi alle 21 allo Sperimentale di Pesaro. "Right" è un dramma corale che, attraverso il linguaggio del teatro-danza, racconta violenze e prevaricazioni di un sistema sociale autoritario. Attraverso una costruzione cinematografica, "Right" accompagna lo spettatore dentro a un allevamento intensivo di vergini atte alla riproduzione, una sorta di laboratorio-lager dove si tenta, di salvare una specie in estinzione. Info. 0721 387548.