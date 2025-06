Il ladro col tatuaggio arraffa i gioielli e se ne va

Occhio al trentenne con un tatuaggio nero nella testa, visibile sotto i capelli. E’ quello che martedì mattina, intorno alle 11,30, è riuscito a portarsi via un rotolo di gioielli del valore di circa 7mila euro uscendo, anzi scappando, dalla gioielleria "Orafi Semprucci", al civico 53, lungo il Corso.

La titolare, che è stata ingannata con le solite tecniche usate dai ladri-truffatori che entrano nelle gioiellerie con quello scopo, ha 38 anni e martedì scorso serviva da sola dietro il banco. Ieri mattina era di nuovo al suo posto in negozio, anche se, come ha ammesso lei stessa, "sono ancora turbata per quello che è successo".

Il tipo, secondo la descrizione della ragazza, ha un’età apparente di circa 30 anni, corporatura normale, accento, secondo quanto ha riferito la giovane, chiaramente del sud Italia. Entra nel momento in cui all’interno del negozio ci sono anche altri clienti. A un certo punto gli altri se ne vanno, tocca a lui, e fa una serie di richieste alla titolare. "Mi ha chiesto molte cose insieme, tutte cose piccole. Mi ricordo che aveva un tatuaggio sotto la rasatura dei capelli – racconta ancora la ragazza – mi ha colpito perché quel tatuaggio mi pareva particolarmente brutto".

Quelle richieste, anche se di cose piccole, bastano a creare nella testa della titolare la confusione che serve a lui. Che se la prende comoda, le dice addirittura "non ho fretta ...sto aspettando mio fratello".

La titolare a un certo punto per soddisfare quanto il falso cliente le chiede gli mostra uno dei rotoli in panno che hanno i gioiellieri e in cui tengono i vari articoli all’interno. Lei si distrae un attimo, forse gli volta le spalle e in quel momento il trentenne arraffa il rotolo, esce fuggendo dal negozio e si dilegua nelle vie del centro. Furto con destrezza, forse poco lontano c’era qualcuno che lo attendeva con un mezzo veloce.

La titolare a pochi attimi dal colpo è ancora vagamente imbambolata e realizza di essere stata derubata solo quando lo vede fuggire. Ha in testa molta confusione. "Poco dopo – ha raccontato sempre lei ieri – sono andata a fare denuncia ai carabinieri". Che hanno avviato le ricerche ma al momento le indagini sembrano complicate. Se il tatuaggio è di quelli che restano, è un segno non banale di riconoscimento, che potrebbe creare problemi al ladro. Forse è uno arrivato a Pesaro da lontano, magari una città del sud, e poi se riparte a colpi fatti. Tutto calcolato, insomma, tatuaggio o no. E la sua "stagione", magari, è appena iniziata.

Alessandro Mazzanti