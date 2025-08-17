Il ladro seriale non si ferma. Ruba cassa al ristorante: inseguimento da film, preso

Due furti lampo in altrettanti ristoranti di Pesaro nel giro di 24 ore: il 14 agosto al Gioachino di viale Trieste e il giorno successivo alla Macelleria di via delle Galligarie. Sul secondo episodio c’è un volto, quello riconosciuto e inseguito dal titolare Umberto Carriera a Baia Flaminia, mentre sul primo restano in corso gli accertamenti. Il pomeriggio di Ferragosto un uomo entra alla ’Macelleria’, ristorante di via delle Galligarie, e porta via il fondo cassa. Un bottino da 160 euro in contanti. A raccontare come è andata è il titolare, Umberto Carriera, che ieri mattina ha riconosciuto il ladro in Baia Flaminia mentre passeggiava con i figli. "Intorno alle 17,30, un ragazzo è entrato nel locale. La porta era chiusa, ma se qualcuno abbassa la maniglia si apre. In cucina c’erano i ragazzi che lavoravano, la sala era vuota. Ha preso il fondo cassa, solo banconote, niente monete, e se n’è andato", racconta Carriera. Il titolare non si è precipitato subito in caserma: "Mi sono detto che avrei fatto denuncia il giorno dopo". Ieri la svolta inattesa: "Ero a Baia Flaminia coi miei bambini, quando vedo passare lo stesso ragazzo del furto. Stesso volto, stessi vestiti. Ho avvisato il 112. Mi hanno detto di tenerlo d’occhio fino al loro arrivo".

Il ladro però si è insospettito: "Si è alzato dal kebabbaro dove stava mangiando, ha iniziato ad allontanarsi e poi a correre. Io l’ho inseguito, poco dopo sono arrivati i carabinieri. Lo abbiamo rincorso per un paio di minuti e alla fine lo abbiamo preso". Carriera ha formalizzato la denuncia per furto nei confronti dell’uomo di origine algerina. Il giorno prima, il 14 agosto, era stato messo a segno un colpo simile. Un giovane si era introdotto anche all’interno del ristorante Gioachino in viale Trieste. Erano circa le 13,30, quando il personale era ancora impegnato tra i tavoli e la cucina. La porta sul retro, utilizzata dai fornitori, era stata lasciata aperta per far circolare un po’ d’aria nello spogliatoio. L’uomo vi si era infilato senza destare sospetti. In meno di un minuto aveva raggiunto gli spazi riservati allo staff e arraffando un cellulare, un portafoglio con documenti e carte di credito, un paio di occhiali da sole appena acquistati, le chiavi di casa e altri effetti personali di alcuni dipendenti. Prima di dileguarsi aveva gettato sotto un’auto le chiavi appena sottratte, poi recuperate. Dalle immagini interne il ladro è apparso come un uomo dalla carnagione chiara, alto circa un metro e 85, abbigliato con bermuda, polo e scarpe da ginnastica.

Antonella Marchionni