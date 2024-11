“Il lago silente“ con gli scatti di Renzo Tebaldi

Oggi alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander museum palace hotel di Pesaro, in viale Trieste, inaugurazione della Personale “Il lago silente“ di Renzo Tebaldi, mostra a cura di Leonardo Nobili. Ingresso libero (la mostra rimarrà sempre visitabile fino al 21).

Renzo Tebaldi nasce a Pesaro nel 1952, dove vive e lavora. Si trasferisce in svizzera con tutta la famiglia nel 1958 e vi rimane fino al 1968. Le sue prime esperienze per la fotografia, emergono subito collaborando con suo fratello Paolo, in scenografie teatrali. Ritorna in Italia all’età di 19-20 anni e si dedica a nuove esperienze fotografiche; allestisce nel suo garage una camera oscura, sperimentando varie possibilità, con nuovi risultati usando calze, maschere ed altro per ottenere effetti di una grana molto curata nella stampa fotografica analogica.

Espone le sue opere in diverse gallerie in Italia e all’estero. Oggi sarà dunque all’Alexander Museum Palas per mostrare fotografie inedite, in un percorso che il curatore Leonardo Nobili ha voluto chiamare “Il lago silente“.

l. d.