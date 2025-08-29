Il “lampo“ di Renato Bertini. Grumi di materia e colore per sentire l’anima che vibra

Casadei "Ho visto un lampo laggiù". È lo stesso titolo della personale di Renato Bertini, curata da Bruno Ceci per la galleria Albani di Urbino (fino al 14 settembre), a suggerirci una prima lettura delle opere in esposizione, ed evocare l’esistenza di un profondo legame con la natura. Una natura minima e pulsante, parafrasando un pensiero di Bertini stesso, in cui violazioni, movimenti, in un ritmo sempre diverso, producono continue sollecitazioni per cui è la natura stessa a svelare i segreti delle piccole cose. Ed è allora che interviene il linguaggio dell’arte come annuncio e non sai mai ciò che può accadere.

Ci lasciamo catturare dalla suggestiva scenografia espositiva mentre pensiamo alla storia artistica di Bertini che a Pesaro nasce nel 1939, al successo ottenuto in Svizzera, ai premi ricevuti, ai suoi celebri ritratti che lo hanno reso famoso. Oggi, nella città simbolo e memoria di arte eccelsa, c’è una serie di tele a tecnica mista con una matrice ideale ed eterea, come principio di relazione che affonda le sue radici nel mistero delle cose. E i titoli sono La meraviglia del gesto, Supremazia dell’erba, Il raggio verde, Estate, Evento naturale. Il gesto sapiente, il segno pittorico di Bertini dà origine a scie di colore, sfumature ora tra grigio e nero, grumi di materia, tracce sul campo della tela molto spesso bianco, e non è mai uno sfondo quanto elemento costitutivo dell’opera, ora intriso di giallo, di rosa intenso o d’azzurro.

Il vuoto non è mai vuoto e tutto rivela, porta con sé la matrice della capacità tecnica e "descrittiva", della penetrazione profonda e del sentire di Renato Bertini verso i fenomeni della natura in un dialogo con l’Universo quando l’artista si nutre della fascinazione di un’onda del mare che lambisce la sabbia. La meraviglia è quella di una ripetizione ossessiva, ogni volta diversa, ogni volta uguale: "per anni non ho fatto altro che dipingere lo stesso quadro". Come sintesi e complessità di un insieme pittorico in grado di restituire raggi di luce, soffi di vento che trasportano pollini come atti della mente, battiti d’ali, vibrazioni dell’anima, suggestioni che hanno l’alito e la profondità di un verso poetico. Il senso di una parola che fa grande un poeta.

Eccola la forza dell’arte che si configura come l’unione di frammenti interiori che l’artista traduce esteticamente, che abbandona, sì, la forma senza eliminarla completamente, ma in essa si innesta per dare origine ad esiti di suggestivo lirismo. Come sequenze che danzano alla vita, espressione di libertà. E quei grumi materici che si sollevano dal quadro come farfalle in procinto di spiccare il volo ci appaiono come preghiere laiche rivolte ad un dio custode di bellezza che governa la natura ispiratrice. Ed è allora che possiamo condividere l’assunto di Massimo Recalcati per cui la pratica dell’arte costeggia l’abisso del reale, è rotazione attorno all’impossibile, al mistero della vita e della morte. L’arte che intrattiene sempre un rapporto con l’assoluto, con il reale, con l’impossibile. Se il linguaggio dell’arte conserva sempre qualcosa di misterioso, di irraggiungibile, opere come quelle di Bertini testimoniano che fare arte significa essere aperti all’imprevedibile, saper interpretare il messaggio di un altrove. Per insegnarci che possiamo “vivere“ un’opera soltanto se noi stessi ci sottraiamo alla nostra abitudinarietà ed entriamo in ciò che l’opera apre.