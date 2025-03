"Il latino? È un divertimento". I baby fuoriclasse della traduzione. In 200 da tutta Italia, ecco i vincitori

"Da piccolo mi piacevano le materie scientifiche ma ho scelto il Classico per scoprire un nuovo mondo. Famiglia, amici e professori hanno fatto sì che mi innamorarsi del latino. Catullo è il mio autore preferito. Coltivo questa passione pur consapevole che essa non sarà la principale protagonista dei miei futuri studi di giurisprudenza". Parole di Federico Forte, alunno della 5ª B del liceo classico Nolfi di Fano, che ha vinto ancora una volta la gara nazionale di traduzione dal latino, il "Certamen Latinum ’’L’idolino“". Federico è arrivato primo nella sezione dedicata ai licei classici, mentre Alberto Surico del liceo Volta di Milano ha vinto quella per gli scientifici: "Sono state le mie due docenti di latino e l’intero ambiente scolastico a fare nascere in me la passione verso questa lingua. Provo divertimento ad approcciarmi a questo meraviglioso insieme logico di parole e di significati".

Il Certamen, a cui hanno partecipato 200 concorrenti da tutta Italia, è dedicato alla memoria di Clementina Berdini, farmacista e umanista, molto stimata in città, prematuramente scomparsa. L’evento si è aperto e si è chiuso con un concerto di sax, prodigiosamente suonato da alcuni studenti del Liceo Scientifico e Musicale Marconi di Pesaro.

I premiati sono stati diversi. Nella categoria “Menzioni speciali“ "Traduttori di Talento”: Claudio Giuseppe Ceccolini, 4ªG Liceo Scientifico "Marconi" di Pesaro; Emanuele Evangelisti, 3ªF Liceo Scientifico "Rosetti" di San Benedetto del Tronto; Emanuele Quattrini, 4ªG Liceo Scientifico "Leopardi" di Recanati; Elena Druda, 4ªBC Liceo Classico "Mamiani di Pesaro; Costanza Piccinini, 4ªBL Liceo Classico Perticari di Senigallia; Eleonora Romano, 5ªAC Liceo Classico Mamiani di Pesaro.

Podio per la sezione Liceo Scientifico: 1° Alberto Surico, 5ªB Liceo Scientifico "Volta" di Milano(premio: 500 euro) 2° Leonardo Highen Succi, 4ªG Liceo Scientifico "Tassoni" di Modena (premio:300 euro) 3° Pietro Tilio, 4ªB Liceo Scientifico "Da Vinci" di Jesi (premio: 200euro) Podio per la sezione di Liceo Classico: 1° Federico Forte, 5ªB Liceo Classico "Nolfi" di Fano, (premio: 500 euro) 2° Hoara Vaira, 5ªB Liceo Classico "Nolfi" di Fano (premio: 300 euro) 3°Alessandro Mazzoni, 4ªB Liceo Classico "Nolfi" di Fano(premio:200 euro).

L’evento è stato organizzato dal Marconi e la premiazione è stata aperta dal Prefetto di Pesaro Emanuela Saveria Greco: "È bello ospitare in questo prestigioso salone Metaurense persone di cultura proprio come lo è stato anche nei secoli scorsi". A scaldare il cuore dei ragazzi è stato certamente l’intervento del latinista Ivano Dionigi, già magnifico rettore dell’Università di Bologna: "Ci sono due pregiudizi sul latino: inutile e conservatore – ha detto Dionigi –. La vostra presenza al Certamen le smentisce entrambe. Abbiamo le migliori scuole d’Europa e il merito di tutto ciò è dei dirigenti e dei professori. Tuttavia non le dobbiamo rovinare attraverso nuove riforme. Un Paese come l’Italia, suddiviso sotto vari aspetti, geografici e non, è unito dalla speranza e dalla voglia di voi giovani, i più sensibili per le sorti del pianeta. Credo che la lettura dei classici porti ad una accettazione non passiva di ciò che ci viene impartito dalle istituzioni statali, aumentando in questo modo la dose di spirito critico. Quello che manca oggi è il ricordo verso il passato, che considero una memoria a cui nessuno può dare fuoco ed una maggiore attenzione verso il futuro".

Parole di stima sono state espresse anche dalla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni: "Il lavoro del preside Luca Testa e quello delle docenti organizzatrici – ha detto Belloni – ha permesso a questo evento di assumere una rilevanza nazionale".

Lorenzo Mazzanti