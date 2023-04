Il lato ’monumentale’ di Mazzini

Martedì alle 17,30 nella sala convegni di palazzo Ciacchi (via Cattaneo, 34) nell’ambito della serie "Pesaro Storie" proposta dalla Società pesarese di studi storici, Monica Grasso conversa con Bonita Cleri sul tema "La sedia di Mazzini. Breve storia delle effigi celebrative di un patriota scomodo". Venerato a sinistra, detestato a destra, inviso alla monarchia per la sua proposta repubblicana, Mazzini rimane anche dopo la sua morte un patriota "scomodo", perché il suo contributo al Risorgimento è, nello stesso momento, innegabile nell’aver mobilitato e orientato le coscienze, aborrito per aver proposto soluzioni molto avanzate, che contrastavano con l’esito cavourriano, moderato e monarchica dell’unità nazionale. Lo prova anche la storia travagliata del suo monumento più importante, che oggi si ammira a Roma sull’Aventino.

L’opera fu affidata allo scultore di fede massonica Ettore Ferrari, già famoso autore del discusso monumento a Giordano Bruno in Campo de’ Fiori (e, a Pesaro, di quello di Terenzio Mamiani). Proposto e sostenuto da Francesco Crispi fin dal 1890, affidato nel 1902 al Ferrari, la prima pietra del monumento a Guseppe Mazzini è posta nel 1922 ma l’esecuzione poi non procede e l’opera sarà infine inaugurata il 2 giugno 1949, a cent’anni dalla Repubblica romana, a quasi ottant’anni dalla morte di Mazzini, tre anni dopo la fine della monarchia. La storia del monumento, l’analisi delle sue figurazioni allegoriche, le scelte iconografiche che caratterizzano anche altri monumenti a Mazzini, aiutano a focalizzare come quel padre della Patria venne percepito dagli artisti, molti dei quali avevano aderito ai suoi ideali. Monica Grasso si è laureata alla Sapienza di Roma e specializzata in Storia dell’Arte medievale e moderna all’Università di Urbino, dove insegna attualmente Iconografia e Iconologia. Ha pubblicato studi su Piero della Francesca, Timoteo Viti, Giorgio Vasari, Tiziano Vecellio, Federico Barocci. Tra i suoi interessi anche la scultura italiana del Novecento per la quale ha collaborato con il Dizionario biografico degli italiani.