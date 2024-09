Il Laurana-Baldi cambia: Campogiani dirigente

Alla vigilia del ritorno sui banchi, per il Liceo Laurana-Baldi c’è una novità. Dall’1 settembre Carla Campogiani è il nuovo dirigente scolastico. Urbinate di adozione (è nata in provincia di Udine), ex alunna dello stesso liceo scientifico Laurana, si è laureata in lingue alla Carlo Bo e specializzata all’estero, per poi tornare in Italia e insegnare, avviando progetti di gemellaggi, stage lavorativi all’estero, corsi di lingue, certificazioni e scambi. Nel 2020 ottiene la presidenza dell’Istituto comprensivo Pascoli, che lascia quest’anno per la fusione con la Volponi. Al Laurana, sostituisce Claudia Guidi andata in pensione.

Preside, è contenta del suo nuovo incarico?

"Si, sono particolarmente felice e onorata di averlo ricevuto".

Una destinazione cercata?

"No, è arrivata per caso a seguito della inattesa fusione dei due Comprensivi di Urbino. Ma è stata una bella emozione l’assegnazione del Liceo Laurana-Baldi, che nel tempo si è trasformato e innovato, divenendo sempre più un punto di riferimento per la formazione accademica di un numero crescente di giovani".

Un salto impegnativo?

"Mi piace cogliere le nuove sfide, la affronterò con ottimismo. Del resto, ho insegnato per molti anni alle superiori. Al Laurana oggi sono aperti quattro indirizzi: lo Scientifico tradizionale, Scienze applicate, il Pedagogico e l’Economico-sociale. La sfida è riuscire a comunicare e collaborare in maniera sempre più serrata con il territorio, offrire opportunità di formazione e di orientamento di elevata qualità, utili per ispirare e motivare i giovani".

Il liceo ha quattro sedi, di cui una occupata in parte dall’Accademia di Belle Arti. Spera di risolvere queste criticità?

"Abbiamo bisogno della piena collaborazione e del sostegno costante di Provincia e Comune: siamo ancora in attesa della costruzione della nuova palestra e di una migliorata viabilità per la sede di via Pacioli. Il pedagogico è attualmente diviso in tre sedi (due in via Giro del Cassero e una al Collegio Raffaello). Confido nel recupero della parte occupata dall’Accademia per riunire tutti i plessi".

Buone pratiche che porterà avanti?

"Lo scorso anno è stato introdotto allo Scientifico il nuovo percorso di potenziamento in ‘biologia con curvatura biomedica’, lo proseguiremo. Il Laurana-Baldi si distingue per l’elevato numero di convenzioni, accordi, occasioni di incontro formali e informali con il territorio, progetto Erasmus+: tutte iniziative molto positive. La scuola è integrata col tessuto culturale, sociale ed economico circostante, con risultati che hanno generato eccellenze".

Cosa vorrebbe portare di nuovo?

"Anzitutto proseguire i progetti europei assegnati alla scuola: in particolare si prevede l’attivazione di corsi di nuoto, di teatro, di italiano L2, attività di potenziamento STEM, nuove mobilità all’estero. Saremo sempre più aperti a nuove sperimentazioni e collaborazioni con enti formativi, imprese, associazioni e volontari. Per migliorare la comunicazione punteremo su un rinnovamento del sito, magari anche facendo collaborare gli studenti e, visto che c’è già un giornalino, potremmo ampliare ad altri media".

Qual è la sua idea di scuola?

"È una comunità educante capace di costruire relazioni, rispetto e sconfiggere l’intolleranza. Ritengo di primaria importanza lavorare per potenziare il benessere di ciascuno degli alunni e dei membri del personale e incrementare le possibilità di relazione e collaborazione con i genitori. Ciò al fine di favorire l’esplorazione, la curiosità e l’autonomia, promuovere il rispetto reciproco e il valore e l’unicità di ciascuno".

Giovanni Volponi