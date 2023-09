Il “Laurana“ scelto per gli studi bio-medici

Il Liceo scientifico “Laurana“ diventa sede di una sperimentazione di livello nazionale, che ne potenzierà l’offerta formativa nel campo della biologia, durante il triennio, preparando al meglio gli studenti intenzionati a entrare in una facoltà universitaria legata al settore sanitario.

La scuola urbinate è una delle 16 selezionate nel 2023, tramite un bando del Ministero dell’Istruzione, per aggregarsi a un progetto partito nel 2018 dalla “Leonardo da Vinci“ di Reggio Calabria, ora capofila, che sta già dando ottimi risultati. "Parteciparvi è un grande privilegio, che premia la competenza nei nostri docenti – commenta la dirigente del “Laurana“, Claudia Guidi –. Il progetto, che è impegnativo ma darà una grossa opportunità ai nostri ragazzi, sarà condotto insieme all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Pesaro Urbino, con cui eravamo entrati in contatto tramite il dottor Gabriele Scattolari, che manderà dei professionisti, a titolo gratuito, a tenere alcune delle ore di lezione aggiuntive. Il nome della sperimentazione è Percorso nazionale di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica“ e ha l’obiettivo di preparare i ragazzi per superare i test d’ingresso in facoltà universitarie di ambito sanitario, per altro evitando loro di frequentare costosissime scuole post maturità. Inoltre, si cerca di far capire agli studenti se abbiano l’attitudine per il settore e i partecipanti otterranno un diploma di Biologia con curvatura biomedica, molto spendibile". La sperimentazione partirà dai ragazzi delle classi terze del Liceo Scientifico, al momento quattro, e sarà di durata almeno triennale. Per il Laurana, una delle 271 scuole entrate nel programma, le docenti di riferimento saranno Federica Mercantini, la referente, ed Emanuela Clini.

"Si articolerà in 150 ore, 50 per anno scolastico – spiega Mercantini –. Di queste, 40 saranno di lezioni, 20 tenute dall’insegnante interno e 20 da un medico specialista dell’argomento trattato, e 10 di osservazione diretta in una struttura sanitaria, valide come Ptco – spiega Mercantini –. Il tutto, ripartito in quattro nuclei tematici di durata bimestrale (apparato teugmentario, apparato muscolo-scheletrico, tessuto sanguigno e sistema linfatico, apparato cardiovascolare), con un’ora di lezione a settimana in aggiunta all’orario regolare e un test di fine modulo, che avrà modalità simili a quelle dei test d’ingresso universitari. Ogni scuola coinvolta seguirà la linea didattica dettata dall’istituto capofila, con stessi materiali, programma, ore, calendario e verifiche e, per ciascun alunno, il referente dovrà compilare un diario di bordo man mano. Partiremo a ottobre, formando una classe di circa 25 alunni, dopo una riunione in cui spiegheremo ai genitori il programma, a cui si parteciperà su richiesta: in caso di tante domande, faremo una selezione. Con tale sperimentazione daremo una risposta a un’esigenza di preparazione che tanti ragazzi avevano manifestato da tempo, in vista dell’università: sono molto motivati e l’obiettivo sarà farli arrivare pronti".

Nicola Petricca