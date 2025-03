Il lavoro in provincia, crisi e futuro. Al Polo Volponi si parla di prospettive

Il lavoro nella provincia di Pesaro e Urbino, coi suoi limiti ma anche con le sue prospettive: è il tema di un incontro che si terrà oggi alle ore 16 al Polo Volponi di via Saffi (ex magistero), curato dall’associazione studentesca RinasciMente e pensato proprio per i giovani studenti che si affacceranno al mondo ‘dei grandi’.

"In questo ultimo incontro del ciclo ‘Job Days’ – spiegano gli organizzatori - esploreremo, come sempre in maniera laboratoriale e interattiva, il tema del lavoro nella provincia di Pesaro e Urbino e le sue prospettive future, assieme a due ospiti del settore, Roberto Marchetti e Enrica Ferrera. L’evento vuole preparare gli studenti al difficile passaggio tra mondo accademico e mondo lavorativo, dotarli degli strumenti per meglio affrontare questa transizione".

Roberto Marchetti, ingegnere e direttore aziendale, si occupa di consulenza direzionale nelle PMI presenti sul nostro territorio, e racconterà il suo stretto contatto con tante realtà produttive locali. Enrica Ferrera, laureata in Scienze della Comunicazione all’Università degli studi di Torino, oggi lavora come Responsabile servizi al lavoro presso IAL Marche, ente di formazione professionale.

"Come gruppo attivo sul territorio, abbiamo molto a cuore la valorizzazione della cultura e la promozione di iniziative volte a rafforzare la vivacità artistica locale; tuttavia, abbiamo spesso riscontrato la sostanziale inesistenza di opportunità di crescita professionale per il mondo umanistico, e non solo – proseguono i responsabili di RinasciMente -. Da qui è nata l’idea di una serie di incontri, universalmente utili, per aiutare giovani neolaureati e inattivi ad acquisire consapevolezza dei meccanismi di questo processo. Crediamo fortemente nel diritto al lavoro, per questo è doloroso vedere giovani talenti essere costretti ad abbandonare Urbino per la carenza di opportunità".

Al termine dell’incontro, a ingresso libero, ci sarà un aperitivo.

g. v.