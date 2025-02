Il Legato Albani affitta cinque immobili

L’Amministrazione del Legato Albani rende noto che vi sono dei locali al momento sfitti disponibili alla locazione: cinque le unità immobiliari al momento non in uso, tutte in pieno centro di Urbino, in via Giuseppe Mazzini, in via Cesare Battisti e in piazza della Repubblica. I locali sarà possibile locarli ad uso commerciale o di ufficio.

Spiega il presidente dell’ente Giorgio Londei: "Come ente profondamente radicato nel centro storico, il Legato auspica che i locali trovino degli inquilini contribuendo ad animare le nostre vie e la nostra città, a beneficio della vivacità di Urbino, per cittadini, studenti e turisti". Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria, ove potranno chiedere tutte le informazioni dettagliate e concordare un eventuale sopralluogo visivo dei locali, al numero 0722 329971.