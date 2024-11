Il libro di Mamini tra illusione e mistero

Torna venerdì la rassegna "Calici di parole", l’abbinamento perfetto di vino e parole. L’iniziativa che unisce la presentazione di libri alla degustazione di vini del territorio e dell’olio Dop di Cartoceto, propone alle 18, nella sede di Confcommercio Marche Nord a Pesaro (strada delle Marche, 58) "Illusione e mistero nella provincia di Pesaro e Urbino" di Marcello Mamini (in foto).

Mamini, nato a Ravenna, vive a Pesaro. E’ giunto alla narrativa e alla storiografia dopo un percorso quanto mai eclettico: è stato pubblicitario, conduttore di radio libere, insegnante, funzionario dello Stato. Nel 2018 Confcommercio Marche Nord ideò la pubblicazione di un volume intitolato ‘Itinerario della bellezza nella provincia di Pesaro Urbino’, un viaggio alla scoperta dei luoghi più affascinanti della provincia. A questo volume ne seguirono altri, con la stessa impostazione, per approfondire aspetti noti e meno noti della provincia, dall’archeologia al teatro, alla musica, alle numerose bellezze che questo territorio offre. Mamini colpito e affascinato da queste ricchezze storico-artistiche si è chiesto come poter contribuire alla loro divulgazione, ma essendo più che altro un ideatore di trame romanzesche, ha visto in questi itinerari lo scenario ideale per una vicenda intrigante. E’ nata così l’idea di "Illusione e mistero". Al termine si potranno degustare i vini della cantina Pagliari Gabriele a cura di Ais Pesaro, e l’olio del Consorzio olio dop Cartoceto.

l.d.