Il libro di Paolo M. Rocco a Procida

Salvatore Di Giacomo è stata una delle figure più rappresentative della cultura napoletana tra ‘800 e ‘900. Poeta, scrittore, drammaturgo, giornalista, autore dei versi di oltre 250 brani musicati, ma non tutti sanno che fu anche uno scrittore di racconti fantastici, horror, muovendosi a suo agio tra fantasmi e serial killer. Il libro ’Pfeifer und Pocal’, Robin Edizioni del Vascello, a cura di Paolo Maria Rocco (foto) raccoglie quattordici novelle che vi permetteranno di riscoprire un autore amatissimo visto però sotto una diversa luce.

Con queste parole Michele Assante del Leccese, delegato alla cultura del Comune di Procida, è stata introdotto l’incontro che nei giorni scorsi si è tenuto nell’isola e che ha visto la partecipazione del curatore del libro "Salvatore di Giacomo-Pfeifer und Pocal e altri otto racconti fantastici", il poeta e scrittore Paolo Maria Rocco, nativo di Napoli e residente a Mondolfo, invitato nell’Isola di Elsa Morante dall’Associazione Amico Libro e dall’amministrazione comunale.

Didi Melles, presidente dell’associazione, ha presentato l’autore ripercorrendo la sua carriera letteraria: è stato sottolineato il riconoscimento, per esempio, ricevuto dal Comune di Pesaro che lo ha voluto a “Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024”, e da parte degli ambasciatori italiani in Bosnia, Nicola Minasi e Carlo Di Ruzza che hanno patrocinato due suoi libri riguardanti la poesia balcanica.

Poi, la docente Francesca Borgogna ha parlato del libro che l’Autore ha realizzato sui racconti del genere fantastico di Salvatore Di Giacomo facendo emergere l’importanza dell’opera di ricerca affrontata da Rocco nel reperimento delle prime redazioni inedite dei racconti fantastici di Di Giacomo, e della sua lettura critico-filologica di questa opera che rappresenta una pagina di rilievo nella cultura nazionale. Rocco ha, in seguito, spiegato al pubblico come l’autore napoletano sia anche un precursore di tematiche (quali la perdita dell’identità dell’individuo di fronte al cambiamento epocale della società tra ‘800 e ‘900) che saranno proprie di altri grandi scrittori quali Pirandello e Svevo.