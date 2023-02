Il linguaggio del corpo genera la trama

"Non è teatro, non è danza. Direi piuttosto un lavoro performativo dove il linguaggio del corpo cerca di evocare l’immaginario". Detto così potrebbe confondere solo le idee dello spettatore. Ma è questa in sintesi la presentazione della performer e autrice Ilenia Caleo a proposito dello spettacolo “The present in not enough“ in scena con un doppio spettacolo (alle 19 e alle 21), alla chiesa del Suffragio. Ed è anche questa la cifra di una rassegna come TeatrOltre di Amat che a furor di popolo ha deciso di raddoppiare la rappresentazione dell’allestimento di Silvia Calderoni e della stessa Ilenia Caleo. In scena Giacomo AG, Tony Allotta, Gabriele Lepera, Fede Morini, Ondina Quadri.

A pochi giorni dal debutto al prestigioso Kampnagel di Amburgo, lo spettacolo arriva a Pesaro in prima italiana proprio alla chiesa del Suffragio che riapre per la prima volta le sue porte dopo i lavori di riqualificazione. Silvia Calderoni è attrice, performer e autrice e Ilenia Caleo performer, attivista e ricercatrice. Dopo essersi incontrate nel 2012 al Teatro Valle Occupato in “Animale politico project“ di Motus hanno dato vita a un progetto comune tra residenze artistiche, atelier di ricerca e performance. Quello che andrà in scena è uno spettacolo che contiene scene di nudo integrale.

"Non c’è una sceneggiatura, un copione, un testo. C’è piuttosto una ricerca drammaturgica molto stratificata – spiega la Caleo – e la necessità di evocare un immaginario attraverso il movimento dei corpi. Questo spettacolo è in realtà il frutto di una ricerca partita nell’aprile del 2021 attraverso il racconto di amici omosessuali. L’idea era quella di lavorare su una pratica sessuale molto in voga tra i gay newyorkesi alla fine degli anni Settanta e cioè quella di incontrarsi in parcheggi abbandonati, capannoni dismessi. Luoghi in realtà molto pericolosi nei quali però potevano incontrarsi persone che vivevano nell’oscurità la loro sessualità".

Una scelta, una necessità? In realtà lo spettacolo si muove su una complessa sperimentazione artistica. Tra suoni e l’uso di materiali molto economici e leggeri, i corpi nudi o seminudi dei sette protagonisti si muoveranno sullo sfondo di un muro di cemento. "E’ l’utopia dei corpi, l’idea di pensare a dei futuri possibili. Il nostro è un linguaggio diverso in cui si entra poco a poco. Anche il pubblico è coinvolto in questa lettura e a seconda di dove sarà seduto avrà una sua visione, molto legata alle libertà dello sguardo. Una visione per certi versi “voyeristica“ che però lascia ad ognuno libera interpretazione". Biglietti al Suffragio da un’ora prima.

c. sal.