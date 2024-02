Il linguaggio dell’amore oggi all’Alexander

Oggi alle ore 18 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, a Pesaro, in occasione di San Valentino va in scena: “Il linguaggio dell’amore“, parole – musica – immagini. Si tratta di un recital ideato e organizzato dal poliedrico Luciano Dolcini. Si inizia con il saluto del padrone di casa, Alessandro “Nani“ Marcucci Pinoli di Valfesina. La serata prosegue con l’intervento delle voci recitanti di Elena Avanzi e Corrado Capparelli, due valenti attori; quindi si esibiranno al pianoforte Mari Batilashvili e Luciano Franca.