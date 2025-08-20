Il linguaggio dell’uguaglianza. Gabicce e il giornalismo di qualità

Si è svolta in piazza Municipio a Gabicce la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio di Giornalismo “Il linguaggio dell’uguaglianza-Gabicce Donna“, un progetto unico a livello nazionale nato per promuovere un linguaggio giornalistico attento, inclusivo e rispettoso della dignità delle donne. Un concorso rivolto a giovani giornalisti e e in formazione, provenienti da scuole di giornalismo riconosciute, con l’obiettivo di incentivare una narrazione consapevole e priva di stereotipi e di valorizzare quei lavori capaci di restituire complessità e umanità alle storie delle donne.

Ad aggiudicarsi il primo premio assoluto è stata Irene Di Castelnuovo, studentessa del Master di Giornalismo della Libera Università Maria SS. Assunta Lumsa, con il video “Femen. Il corpo della rivolta“. La giuria ha premiato il lavoro come "un elaborato originale, ben costruito e caratterizzato da un incipit di forte impatto, capace di catturare immediatamente l’attenzione. Lo sviluppo dei contenuti risulta coerente con la struttura narrativa scelta, mantenendo una direzione comunicativa chiara ed efficace fino alla conclusione". Alla scuola di appartenenza della vincitrice è stata inoltre assegnata una borsa di studio, destinata a sostenere altri studenti meritevoli in difficoltà economiche.

Una menzione speciale è stata assegnata a Catiuscia Ceccarelli per l’intervista esclusiva alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, un lavoro di grande valore giornalistico e istituzionale. Il terzo posto è stato conferito a Cristina Tassinari, con il reportage “Il linguaggio della politica“, per l’approfondimento e la sensibilità dimostrata nel raccontare l’influenza del linguaggio nella rappresentazione della leadership femminile. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico, è stata allietata dall’esibizione del Simply Trio.

"Dare visibilità al talento delle nuove generazioni e stimolare un giornalismo consapevole è per noi un impegno concreto per costruire una società più giusta e inclusiva", hanno sottolineato il sindaco Marila Girolomoni e l’assessore alle Pari Opportunità Rossana Biagioni. Il plauso per il premio per i professionisti dell’informazione è giunto dal consigliere regionale Micaela Vitri.

b. t.