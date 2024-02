Il Lisippo protagonista di un convegno a Roma

Vetrina prestigiosa per il Lisippo. Giovedì prossimo (ore 16-18), nel Complesso del San Michele a Roma, si terrà un nuovo appuntamento con i “Percorsi di lettura” dell’Istituto Centrale per l’Archeologia, in cui sarà presentato il volume "Un atleta venuto dal mare", dedicato alla statua nota come “Atleta di Fano” o “Bronzo Getty” e al suo controverso regime proprietario. L’evento, promosso dal Ministero, e a cui parteciperanno le curatrici del testo, sarà trasmesso sul canale YouTube dell’Istituto Centrale per l’Archeologia e potrà dunque essere sweguito anche da Fano.

Il volume raccoglie gli atti di un convegno, promosso dalla professoressa Rachele Dubbini (Università di Ferrara), anche con la collaborazione del Centro Studi Vitruviani, e sostenuto dal Pio Sodalizio dei Piceni. "L’auspicio – scrive Dino Zacchilli, del Centro Studi – è che, In attesa del pronunciamento della corte di giustizia europea, l’iniziativa, promossa direttamente dal Ministero, possa essere anche l’occasione per un aggiornamento sullo stato del dossier e sulle azioni in atto da parte del Ministero della Cultura".