Il Livorno naufraga nell’Adriatico. Stabile, Paganini, Vezzoni, che tris

vis pesaro

3

livorno

0

VIS (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo (1’ st Tonucci), Beghetto (33’ st Primasso); Tavernaro (42’ st Nina), Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Giovannini (18’ st Di Paola); Nicastro, Stabile (18’ st Mariani). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Ferrari, Forte, Berengo, Bocs, Franchetti, Ascione, Ventre.

LIVORNO (3-5-1-1): Seghetti; Baldi, Noce, Nwachukwu; Biondi (12’ st Mawete), Welbeck (39’ st Panattoni), Odjer (12’ st Cioffi), Hamlili (12’ st Panaioli), Antoni; Marchesi; Di Carmine (30’ st Dionisi). All. Formisano. A disp. Tani, Ciobanu, Gentile, Malva, Calvosa, Haveri, Marinari, Peralta.

Arbitro: Zago di Conegliano.

Reti: 2’ pt Stabile, 30’ pt Paganini, 43’ st Vezzoni.

Note – Giornata estiva (28°), spettatori 2.003 (ospiti 144, abbonati 1.164), incasso 15.230 euro; 8’ pt espulso Noce (fallo ultimo uomo); espulsi i vice Renzoni (Vis) e Pignataro (Arezzo); ammoniti Antoni, Di Renzo, Giovannini, Tonucci, Mawete, Ceccacci; angoli 5-3; recupero 6’ + 5’.

Scusate il ritardo, direbbero Stellone e i suoi. La vittoria arriva solo alla quarta giornata, tale però da fugare i dubbi. Riecco la Vis che conoscevamo. Aggressiva dall’inizio, qualitativa, capace di mandare a rete chiunque.

Tre a zero al Livorno, a imitazione di quello infertogli 38 anni fa dalla Vis di Nicoletti (a segno Falconi e due volte Cangini). Per Formisano il Benelli è avarissimo (4 ko e un pari), mentre Stellone si conferma (mai perso coi labronici). Anche la sorte ripaga: quanto tolto col Rimini (Jallow subito espulso), ritorna all’opposto (rosso a Noce in avvio). Col distinguo: quello era ingiusto e questo sacrosanto; fallo da ultimo uomo su Giovannini. L’ex Modena (con Di Paola in panca per noie muscolari) è il mattatore: ispirato tra le linee, offre due assist e numeri di alta scuola in un primo tempo sontuoso.

Il Livorno barcolla sin dai primi istanti. E difatti becca il gol subito: Giovannini la scodella a centro area, Antoni rintuzza malamente e Pio Stabile a rimorchio fulmina Seghetti. Un minuto dopo l’attaccante potrebbe fare il bis ma Seghetti miracoleggia. E’ l’azione del rosso, che arriva dopo revisione Fvs chiesta da Stellone: Noce pasticcia ed è costretto a stendere il vissino. Non sarà l’unica ‘card’ di giornata, in una partita spezzettata dalle frequenti richieste: Formisano se ne gioca due (male), per chiedere un rigore (contatto lieve) e il rosso a Pozzi in uscita che invece non supera il limite dell’area. Anche Stellone chiede un rigore, negato.

La Vis del primo tempo, con l’uomo in più, è una macchina di azioni e conclusioni: 9 in porta, 3 fuori. Raddoppio da ovazione: Giovannini con un gioco di prestigio in area su Hamlili libera Paganini che la infila di forza tra palo e portiere. Ancora: una punizione di Vezzoni (vola Seghetti), due conclusioni dal limite di Pucciarelli (alte), una botta centrale di Stabile, una di Paganini sventata, una traversa sottomisura di Nicastro. C’è anche il Livorno, e soprattutto c’è Pozzi che nega un gol fatto a Marchesi, su assist geniale di Di Carmine.

Nella ripresa Vis in gestione, a tratti leziosa, con qualche rischio di troppo. Come quando Pozzi sventa su Marchesi. Poi arriva il tris di Vezzoni (tiro sporcato da Baldi) e il risultato assume proporzioni gratificanti. Potrebbe pure arrivare il quarto, ma la botta di Paganini scuote il legno e Seghetti se la ritrova fra le mani. Tra sei giorni di nuovo al Benelli per tentare il bis.