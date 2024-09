Il logo di “Animarche“ è made in Urbino

Un logo urbinate per i film d’animazione marchigiani. A stabilirlo è l’esito del concorso bandito dalla Marche Film Commission per il nuovo logo di “Animarche“, il brand per l’animazione marchigiana. Il logo è stato creato da Giuseppe Oliveri, classe ’99, studente dell’ISIA di Urbino. L’iniziativa nasce nell’ambito di un crescente movimento legato ai film d’animazione nelle Marche, che vede protagonisti l’associazione ALMA, nata grazie a diversi ex studenti della Scuola del Libro di Urbino (tra cui Simone Massi, Magda Guidi, Stefano Franceschetti) e Rainbow, la più importante azienda italiana del settore, creatori di film e serie d’animazione di successo mondiale, con sede a Recanati. "Il progetto del giovane studente – dichiara il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini – è capace di trasmettere emozioni e sensazioni attraverso le singole lettere".