Il Loreto lotta come un leone ma non basta

virtus

93

loreto

85

VIRTUS : Baldi 24, Castellino 2, Mazzoni 5, Kucan 11, Melchiorri 26, Pollini 23, Boev 2.

CONSULTINVEST LORETO PESARO: Delfino 13, Aglio 12, Valentini 4, Sgarzini 13, Tognacci 2, Graziani 19 (7 rimbalzi), Lomtazde 3, Pillastrini 13, Terenzi 6.

Sconfitta esterna per Pesaro, che al termine di una gara ad alta intensità deve arrendersi alla Virtus Imola con il punteggio finale di 93-85. Un match condotto per lunghi tratti dai padroni di casa, ma nel quale la squadra di coach Gabriele Ceccarelli ha mostrato carattere, restando sempre agganciata alla partita e cercando di rientrare fino all’ultimo possesso utile.

L’avvio è tutto di marca Virtus: Melchiorri e Kucan puniscono dalla distanza, mentre Castellino trova spazi in penetrazione. Loreto risponde con Valentini e Sgarzini, ma subisce un parziale pesante che chiude il primo quarto sul 32-18 per Imola.

Nel secondo quarto sale in cattedra Matteo Graziani, autore di canestri importanti sia da tre punti sia nel pitturato. Il Loreto riduce lo svantaggio con Sgarzini e Aglio, ma la Virtus non si scompone e continua a colpire con Melchiorri e Pollini. Sul finale del periodo, due triple di Lucio Delfino tengono viva la formazione pesarese, che chiude all’intervallo lungo sul 50-41.

Il terzo quarto si apre con un’altra tripla di Melchiorri, a cui replica Sgarzini in penetrazione. Loreto trova energia in Graziani (ancora preciso dalla lunetta) e in un parziale firmato Lomtazde, Terenzi e Pillastrini, che riporta i biancoblù fino al -7. Alla terza sirena il tabellone recita 73-64, con la Consultinvest pienamente in partita.

Nell’ultimo quarto però, la Virtus trova ancora linfa da Baldi e Melchiorri, top scorer della serata, che riportano il vantaggio in doppia cifra. Il Loreto non molla: Aglio, Terenzi e Graziani accorciano fino al -4, sostenuti da una buona difesa e dai punti di Pillastrini in contropiede. Nel finale però Pollini piazza la tripla decisiva che chiude i conti sul 93-85.