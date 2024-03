Il Loreto Pesaro mette il primo mattone della risalita: battuta la Virtus Roma

Virtus Roma

61

Loreto Pesaro

75

VIRTUS : Banach 4, Petrucci 6, Whelan 14, Frisari 2, Casale, Valentini 8, Zoffoli, Pellegrinotti ne, Albano ne, Rocchi 15, Giacomi, Fokou 12. All. Tonolli.

LORETO PESARO: Rupil 8, Lovisotto 2, Cevolini ne, Battisti 7, Cipriani 8, Maruca 11, Tognacci 11, Broglia 3, Martinez 13, Casoni 12. All. Foglietti.

Note – Parziali: 18-20, 31-44, 47-62, 61-75. Usciti per 5 falli: Whelan e Valentini (Roma).

Colpaccio del Loreto, targato Italservice. I ragazzi del presidente Lorenzo Pizza nella prima giornata della Playoff In Gold vanno ad espugnare una delle favorite alla vittoria finale. Alla vigilia coach Stefano Foglietti aveva avvisato della difficoltà che la sua squadra avrebbe incontrato. Fisicità ed esperienza. Ma i gialloblu non si sono fatti intimorire e grazie a una prova corale sono andati a prendersi due punti importantissimi. Sempre avanti, ma è il secondo parziale quello che ha scavato il gap (13-24). Poi nella ripresa i pesaresi gestiscono il vantaggio con intelligenza. La Virtus prova a impattare, ma Pesaro la ricaccia giù. Ora l’Italservice ha 4 punti in classifica, resta penultima, ma il morale adesso è più alto. E c’è tempo per recuperare posizioni nella graduatoria della seconda fase.

Sugli scudi Martinez, per lui 13 punti.

b.t.