Il Loreto Pesaro non sbaglia

Porto Recanati

76

Esperia Cagliari

70

ATTILA JUNIOR PORTO RECANATI: Mancini, Fratoni ne, Gamazo 22, Rapini, Caverni 18, Redolf 9, Pesce, Cicconi Massi 12, Falaschini ne, Montanari 15, Filippetti ne. All. Coen.

ESPERIA CAGLIARI: Manca 4, Cabriolu 10, Giordano 10, Potì 13, Thiam 11, Picciau 8, Locci, Maresca 12, Pili ne, Sanna 2.

Arbitri: Uncini di Jesi e Zambotto di Cantalice.

Parziali: 21-23, 21-21, 12-9, 22-17. Uscito per 5 falli: Montanari (Attila Junior Porto Recanati); Picciau (Esperia Cagliari).

PORTO RECANATI

Alla fine l’Attila piega una combattiva Cagliari in una partita sempre sul filo dell’equilibrio. Gli ospiti partono bene e chiudono in vantaggio il primo quarto, la squadra ospite si fa apprezzare fino al riposo chiuso in vantaggio (42-44). I portorecanatesi sono costretti a rincorrere e nel terzo quarto imprimono un‘accelerazione con un parziale di 12-9. Tutto è rimandato all’ultimo quarto. La partita è sempre in bilico, anche se la formazione di casa è di poco avanti (67-65). Poi un canestro dalla lunetta di Montanari e poco dopo un altro da 2 punti al termine di un’azione personale (70-65). La squadra di casa non solo fa fruttare questo margine di vantaggio ma alla fine allunga il passo quando Caverni sfrutta il secondo tiro dalla lunetta (76-67) a 32 secondi alla fine. Porto Recanati non si fa sorprende e vince 76-70 .