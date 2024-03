Il Loreto va a Roma. Bramante a Palestrina

Oggi giocano Loreto e Bramante. Entrambe alle 18. È la prima gara della seconda fase. Il Loreto è in campo a Roma contro una squadra ambiziosa. "Sarà molto dura ma ni daremo come sempre il massimo". Così coach Foglietti. Una partita che si presenta ostica è anche quella che affronta il Bramante che Sasà di scena a Palestrina. "Inizia la fase più insidiosa contro formazioni laziali". Queste le parole del tecnico Nicolini. Sia Loreto che Bramante in virtù dei punti e della posizione della prima parte di stagione oggi disputeranno il primo turno dei playoff In Gold. Un primo passo verso la promozione.