Il Lunano vuole correre ancora. Real Metauro-Vismara, che sfida

In Promozione c’è chi cerca la continuità (il Lunano capolista), chi il riscatto (la Pergolese ultima in classifica) e chi la speranza di migliorarsi (tutte le altre). La settimana giornata ha in programma sei anticipi. Tutte le gare comprese le due di domani si giocano alle ore 15,30.

Gli anticipi

Castelfrettese-Gabicce Gradara. "È una trasferta ostica per il valore del nostro avversario, che ho visto all’opera recentemente – spiega il mister del Gabicce Simone Lilli –. La Castelfrettese non ha giocatori di nome, è un collettivo collaudato, coeso, di qualità, che ha l’entusiasmo proprio di tutte le matricole e vive in tranquillità il suo gran momento di forma confermato dalla vittoria in Coppa sulla Vigor Castelfidardo. Insomma, non è certo lì per caso".

Nuova Real Metauro-Vismara. "Il Vismara – dice il mister della Nuova Real Metauro Andrea Ferri – è una squadra molto forte che ha l’ambizione e le qualità di stare nei piani alti della classifica, noi cercheremo di mettere in campo le nostre qualità sapendo che per fare risultato dovremmo dare il 100% e fare una prestazione perfetta. La volontà è di dare continuità ai buoni risultati fatti in questo inizio di stagione". Sull’altro versante mister Fulgini presenta così la partita: "Affrontiamo la Real Metauro una delle squadre più in salute di questo inizio campionato, che sta ottenendo ottimi risultati e quindi sarà una partita che ci metterà a dura prova, dobbiamo farci trovare pronti".

Lunano-Montemarcianese. "Anche questa giornata sarà una partita molto dura – sottolinea il diesse del Lunano Matteo Dominici – contro una buona squadra, i ragazzi dovranno dimostrare maturità dando continuità ai risultati e alle prestazioni precedenti, limando al minimo gli errori e cali di attenzione".

Villa San Martino-Pergolese. "Partita insidiosa – commenta il diesse dei pesaresi Luca Bocci – storicamente la Pergolese ha sempre fatto bene qua. Stiamo bene e ci portiamo dietro tanta voglia di riscattare la partita di domenica scorsa. Dalla parte della Pergolese il commento è del presidente Enrico Rossi: "Oggi dovremo affrontare il Villa San Martino a casa loro come se fosse una finale. La stagione è appena cominciata ma inizia a farsi sentire la necessità di fare punti. Loro sono una squadra in salute e l’hanno dimostrato anche sabato a Fano dove sono usciti sconfitti immeritatamente. Noi veniamo da un periodo molto difficile e c’è la voglia da parte di tutti di uscirne. Sicuramente dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte e soprattutto, spero che saremo più fortunati anche con gli arbitraggi che in queste prime partite non ci hanno sicuramente favorito".

Le altre due gare odierne: Moie Vallesina-Portuali Dorica; Ostra- Biagio Nazzaro.

Domani

Alma Fano-San Costanzo Marottese. Dice il diesse del San Costanzo Piccinetti: "Partita che si prepara da sola per il fascino e l’ambizione di poterci misurare in uno stadio di categoria superiore e contro una squadra allestita per vincere. Andiamo con la stessa idea di ogni settimana, quella di andare a fare la nostra partita con umiltà e consapevoli che il nostro percorso sarà quello di lottare ogni punto in ogni partita contro chiunque. Da fanese auguro al Fano una quanto più rapida risalita, magari a partire dalla prossima settimana".

Tavullia Valfoglia-Vigor Castelfidardo. "Non è un momento facile per noi- dice il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi. I risultati più delle prestazioni evidenziano alcune difficoltà della squadra. In queste prime 6 partite abbiamo sempre subito gol nei primi minuti. Non è facile poi recuperare i risultati. Domenica in casa una Vigor Castelfidardo giovane ma costruita con saggezza e mestiere dal ds Carlo Stanzini. Un altro ostacolo che ci richiederà grinta, sudore e tanta concentrazione".

Amedeo Pisciolini