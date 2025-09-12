Il lupo nel traffico. Zig-zag tra auto e tir. Si salva sulla rotatoria

Come un pendolare qualsiasi, a zigzagare tra le auto di passaggio, alle 9,20 del mattino, alla rotatoria che conduce all’Obi, zona Case Bruciate. Solo che stavolta a trotterellare sulla carreggiata è un lupo terrorizzato, che scansa come può le auto e i tir che gli si fanno incontro lungo una delle strade più trafficate della città, la Montefeltro. Trova salvezza nel pratino della rotatoria, poi punta i campi e si dilegua. Un cittadino lo ha ripreso col cellulare in quei momenti, lo scorso martedì mattina. Si tratta, come segnalano gli esperti dopo aver visto le foto che pubblichiamo, di un lupo vero, quindi non un incrocio, ed è il classico esemplare abbastanza giovane di un lupo in dispersione. Gli stessi esperti dicono che non è uno di quelli che vengono dai branchi del San Bartolo, conosciuti a uno a uno con una certa precisione. La provenienza del branco quindi in questo caso sarebbe incerta. Fatto sta che il lupo dell’Obi è rimasto un poco tra macchine e autotreni, poi si è allontanato. E’ di certo uno dei tanti esemplari che si avvicinano (preferibilmente di notte) ai centri abitati di periferia limitrofi alla campagna e che, come successo in più casi negli ultimi tempi (ad esempio proprio a Case Bruciate), attaccano le prede a disposizione: in primis gli animali domestici come gatti o cani di piccola taglia che restano anche per poche ore fuori dalle case. Da qui la necessità, per i padroni, di tenere gli animali di affezione in casa o comunque in recinti inaccessibili a questo tipo di incursioni. Un altro esemplare, tempo prima, era stato visto e filmato mentre scavalcava un muro in un prato dietro la sede della Guardia Finanza, sempre alla Torraccia.

ale.maz.