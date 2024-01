Il Made in Italy si studia al liceo: "Racconteremo le eccellenze"

E’ nato il 27 dicembre, praticamente l’altro ieri. Si chiama liceo del Made in Italy ed è un indirizzo nuovo a cui gli studenti del nostro territorio si possono già iscrivere: c’è tempo fino al 10 febbraio. Le uniche scuole in provincia ad aver attivato questo percorso di studio sono stati il liceo Mamiani di Pesaro e il liceo Laurana Baldi di Urbino. Anche perché entrambi hanno già in seno un liceo di Scienze umane con l’indirizzo del liceo economico sociale già avviato: questo era un requisito necessario per poter aprire il nuovo liceo.

Ad oggi sono in pochi, anzi pochissimi a sapere di questa opportunità, anche perché le scuole non hanno avuto modo di pubblicizzarlo tra le famiglie durante gli open day: infatti la certezza che il nuovo indirizzo sarebbe stato attivato è arrivata solo dopo il 15 gennaio: entro questo termine le scuole italiane hanno avuto modo di candidarsi ad attivare il nuovo percorso. Dopo è stata la volta della Regione Marche che come tutte le altre, ha dovuto aggiungere la presenza del liceo del Made in Italy nella rete scolastica regionale e solo da ieri, quindi, il Ministero ha reso possibile l’iscrizione. "Come per tutte le altre scuole superiori, per iscriversi si va sulla piattaforma Unica del ministero dell’istruzione" conferma il preside del Mamiani, Roberto Lisotti, mentre Claudia Guidi, preside del liceo Laurana Baldi spiega che "per chi volesse valutare la nuova offerta le famiglie possono consultare le informazioni sul sito della scuola". In soldoni, guardando le materie del biennio, è evidente che il liceo del Made in Italy è molto simile al liceo economico sociale delle Scienze umane. "Assomiglia per le materie di base – conferma Lisotti –, ma non è uguale". Infatti il nuovo liceo del Made in Italy già dal biennio aumenta "aggiunge alle 3 ore di diritto 3 ore di economia politica – spiega Guidi –. Del tutto nuova è l’ora di storia dell’arte, mentre si confermano le due lingue straniere corrispondenti al livello B1 per l’inglese e B2 la seconda". Senza entrare troppo nello specifico rispetto agli altri indirizzi delle Scienze umane mancano il latino, la pedagogia, la psicologia...

"Alle famiglie per ora si può dire il quadro orario del biennio che è certo – conclude Lisotti – e prevede economia politica (tre ore); due lingue (inglese e un’altra); diritto (3 ore), storia dell’arte (1 ora) oltre a Lingua e letteratura italiana; storia e geografia; matematica con informatica; scienze naturali; scienze motorie; religione. A quali strade potrebbe avviare il liceo del Made in Italy? "E’ un liceo – dice Lisotti – che si propone di collegare il mondo della scuola con il territorio rispetto alla sua promozione", mentre la preside Guidi ci rimanda alla legge, molto chiara nella visione generale. Nel leggere si intuisce che il percorso più che a “saper fare il Made in Italy“ avvia al saper promuovere, pubblicizzare, raccontare il made in Italy.

Infatti tra le competenze per la conquista del diploma quinquennale il legislatore ha previsto l’acquisizione di abilità e conoscenze riguardanti i princìpi e gli strumenti per la gestione d’impresa; le tecniche e le strategie di mercato per le imprese del made in Italy; gli strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy. Oltre alla connessione con gli Its Academy, il legislatore definisce l’obiettivo generale del percorso d’istruzione: "promuovere, in vista dell’allineamento tra domanda e offerta di lavoro le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al Made in Italy". Della serie, oltre a saper fare è necessario conoscere per saper valorizzare.