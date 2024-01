Il maestro di Thai boxe di Riccardo:: "Si sono approfittati della sua bontà"

Nella stanza in cui domenica mattina è stato trovato il corpo senza vita del giovane Riccardo Shawo, gli investigatori hanno sequestrato anche alcuni oggetti che tratteggiano un po’ i contorni di una morte che, al momento, appare tanto dolorosa quanto accidentale. Ma sarà l’autopsia, subito disposta dalla procura della Repubblica di Pesaro e in programma per questo pomeriggio alle 15, affidata all’esperienza del dottor Palpacelli, a chiarire definitivamente le cause dell’improvvisa morte del 30enne fanese, figlio dell’avvocato Sergio, la cui famiglia ha origine irachena.

L’unica cosa certa è che malgrado la giovane età (ancora celibe e senza figli) Riccardo aveva avuto dei trascorsi difficili. Una fragilità emotiva che sembrava avesse superato grazie allo sport, a quell’amore per la Thai Boxe che gli aveva insegnato la "disciplina". Lo ricorda come un ragazzo "di un altruismo unico al mondo" il suo maestro di Thai, Massimo Garattoni, titolare della palestra W-Gym. "Era un ragazzo d’oro - esordisce -. Un ragazzo che voleva bene agli altri più che a sé stesso. Faceva di tutto per chi aveva bisogno, che fosse un essere umano o un animale. Quando sei così buono, però, capita spesso che la gente se ne approfitti. E se non sei abbastanza forte, ti può fare scivolare nel baratro". Riccardo era un bravissimo combattente sul ring, ma forse non altrettanto nella vita. Come molti campioni aveva infatti iniziato a frequentare la palestra, per tenersi fuori dai guai.

"E’ stato un mio ottimo allievo di Muay thai - prosegue Garattoni -, ha fatto quattro incontri e li ha vinti tutti. Praticava lo sport in maniera coscienziosa. Alla fine ha lavorato anche qualche anno qui con me. Siamo stati molto contenti di averlo con noi. Iniziò nel 2014 e ha sempre ottenuto ottimi risultati sportivi, era proprio bravo, ma bravo bravo… fino a quando poi ha iniziato ad appassionarsi alla pesistica ed è cambiato tutto". Riccardo ha iniziato a frequentare gente fissata con l’accrescimento muscolare e si è allontanato da tutti. "Erano più di due anni che non metteva più piede nella mia palestra - conclude il titolare della W-Gym -. So però che continuava ad allenarsi tanto, sebbene con meno disciplina di quella che pretendevo io: faceva tardi la notte e come fanno spesso tanti ragazzi beveva alcolici… cose che con la disciplina sportiva non vanno molto d’accordo. Di certo però non avrei mai pensato potesse morire così giovane". Gli amici credevano fosse un highlander, perché già un paio di anni fa aveva scampato la morte a seguito di un grave incidente stradale, risvegliandosi da un lungo coma, che però l’aveva duramente segnato all’interno di quel fisico apparentemente sano e perfetto.