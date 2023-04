Il mago del piano allo Sperimentale Gorini: "Note prive di compromessi"

Questo pomeriggio (ore 18) l’Ente Concerti ospita al Teatro Sperimentale il pianista Filippo Gorini, vincitore del "Premio Abbiati", prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana, quale miglior solista del 2022. Gorini si è già affermato a soli 27 anni come uno dei più interessanti talenti della sua generazione. Gorini cosa eseguirà? "Un programma a me molto caro. Da sempre sono affascinato dalla musica priva di compromessi in cui il compositore crea un lungo viaggio interiore. Per questo avvicino la penultima sonata di Beethoven alla penultima sonata di Schubert, separate dagli otto Klavierstücke op. 76 di Brahms.

Ognuna di queste opere racconta l’interiorità a volte dolente, a volte trionfante, a volte abbandonata a speranze o tenerezze di questi compositori".

Quale il repertorio che predilige?

"Suonare queste opere richiede una padronanza tecnica dello strumento, un repertorio di timbri e dinamiche ampio, e ancor più una forte empatia per la psicologia difficile ed estrema che raccontano.

Passare da una partitura a musica viva e pulsante, comprendendo come struttura, armonia, temi, articolazioni e difficoltà tecniche si leghino ai sentimenti più intensi è il compito dell’interprete, e richiede anche di mettere in gioco tutta la nostra interiorità".

Come è nata la sua passione per il pianoforte?

"Ho cominciato a studiare pianoforte da bambino, a 5 anni. Però è stato attorno ai 12 anni che la musica è diventata una passione profonda".

Lei ha già vinto molti premi nonostante la sua giovane età "Se mi avessero detto in quegli anni che avrei conosciuto e studiato con Alfred Brendel, o vinto il Premio Abbiati, o che avrei avuto la possibilità di suonare in tutto il mondo… non ci avrei creduto!

Ma in un certo senso sono tutte cose arrivate da sole, senza che le cercassi direttamente: dal momento in cui mi sono innamorato della musica, ho solo cercato giorno per giorno di diventare un musicista migliore, e di trascorrere la vita in compagnia dei capolavori dei grandi compositori".

Quante ore al giorno dedica allo studio e cosa ha sacrificato della sua giovinezza?

"Questo in realtà è il sogno che si avvera: la possibilità di una vita che mi porta ogni giorno a sedermi al pianoforte e aprire pagine di Schubert, di Beethoven, di Bach, di Brahms… e poterle condividere con le persone che mi ascoltano o conoscono. Tutte le ore di studio e di impegno nell’adolescenza sono ripagate dalla bellezza della vita che ho ora, per cui sono grato senza misura".

Progetti?

"Un nuovo progetto che si chiama Sonata for 7 Cities, e mi porterà a trascorrere residenze di un mese in sette diverse città internazionali (Vienna, Vancouver, Città del Capo, Milano…) Stando un mese in una città, oltre ai concerti più tradizionali avrò il tempo di portare la musica in scuole, università, periferie, ospedali e carceri, e di incontrare e insegnare ai giovani musicisti locali.

Penso che in generale visitare una città solo per qualche giorno per farci un concerto sia un tempo di scambio troppo riduttivo, e spero nel futuro di potermi trattenere più a lungo e incontrare il pubblico per cui suono, e tutta la sua comunità.

Claudio Salvi