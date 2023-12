Il male insieme alla follia. Quella unione devastante

...segue dalla prima

Abbiamo riso o sorriso poi in altre occasioni, ma ce ne sono sono state tante altre, troppe, in cui abbiamo pianto. L’alluvione del maggio scorso, ad esempio: nessun morto, ma ancora i risarcimenti per i privati non si vedono. Poi l’ultima devastante tragedia: i 4 morti, malato e sanitari, schiantatisi nell’ambulanza del 118 contro un pullman nella galleria di Urbino. E anche prima, di tragedie ce n’erano state. A giugno quella di Martina, 32 anni, mamma di un bambino di 5, travolta e uccisa dall’auto impazzita di un macedone, anche lui deceduto nello schianto, che guidava sulla Montelabbatese senza patente. Oppure Giacomo Cesaretti, 26 anni, morto a Fano, sul lavoro.

Ma forse rare volte, come nel 2023, abbiamo visto il male e la follia, insieme, all’opera. Brutto presagio di tempi malati. Pierpaolo Panzieri, ucciso praticamente senza un motivo logico e plausibile, il 20 febbraio a 27 anni dall’amico di infanzia, Michael Alessandrini, poi giudicato seminfermo di mente, nella sua casa di via Gavelli. O Marina Luzi, 40 anni, madre di una bimba piccola, freddata a Fossombrone dal cognato, Andrea Marchionni, con un colpo di pistola perchè in un delirio senza limiti l’uomo diceva che lei lo tormentava, "con i parassiti", e che "era della massoneria".

I delitti non si fermano: alla fine di novembre a Fano Angelo Sfuggiti strangola con il foulard la moglie affetta, per anni, da turbe psichiche. Lui dirà: "Ho fatto una sciocchezza". "Lo hanno lasciato solo", dirà invece qualche amico di Sfuggiti, segnalando la pesantezza della situazione famigliare. E a proposito di follia, o di menti offuscate da black out che lasciano deflagrare la violenza: viene in mente Matteo Bastianelli, direttore Conad di Fermignano, preso a martellate e investito da un automobilista solo perché con un gesto del braccio il direttore gli aveva chiesto di andare più piano. Male e follia insieme. Le famiglie che non riescono a tamponare, i servizi pubblici di psichiatria ancora meno, perché mancano gli psichiatri e mancano le strutture.

E’ questa una delle riflessioni che ci impone l’anno passato. La prevenzione, sul fronte proprio della malattia mentale, che dovrebbe diventare un proposito del 2024, oltre ai tanti altri legati alla festa della Capitale della Cultura. E la piaga della violenza di genere, che ancora continua (leggete a pagina 7). Per alleggerire, possiamo chiudere ricordando il gesto di coraggio del 32enne romano che davanti allo ’Zanzibar’, pochi giorni fa, senza paura, ha bloccato un pusher in fuga, schiantatosi dopo una folle, anche quella, fuga sulla Statale. Ma è un episodio che rischiara solo in parte un panorama fosco. Se vogliamo darci maggiore sicurezza, sui fronti citati, bisogna lavorarci prima. Prevenzione, cura di chi sta per perdersi. Offrirgli un appiglio, quando è possibile, che diventi argine alla follia. Prima che i casi esplodano, senza rimedio.

Alessandro Mazzanti