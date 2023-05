Il maltempo presenta il conto Dieci le frane di rilievo

Una decina di frane importanti e altre 20-30 di minore rilievo, tra quelle rimosse e quelle ancora da ripristinare, ma per il momento nessuna strada interrotta. Pensare che il territorio comunale di Urbino, con questi numeri, se la sia cavata meglio rispetto a zone vicine come Sassocorvaro Auditore o Monte Grimano Terme dà la cifra di ciò che sia stata l’ondata di maltempo abbattutasi sul Nord delle Marche.

"È necessario che il Governo riconosca lo stato d’emergenza, i Comuni non potranno riparare da soli i danni - commenta il sindaco, Maurizio Gambini -. Anche se alcune sono di più facile risoluzione, ci sono tantissime frane: siamo intervenuti su due all’imbocco di San Cipriano, ce ne sono altrettante sulle strade a Ca’ Vagnino e a Cerqueto Bono ne abbiamo rimosse addirittura 10, però ne restano alcune strutturali. A Colonna, invece, ci sono smottamenti a valle che richiederanno interventi importanti (Marche Multiservizi ha dovuto togliere temporaneamente la batteria per i rifiuti, che possono essere conferiti in quelle di Trasanni, ndr). Per ora non paiono esserci strade a rischio chiusura e dove le frane sono avvenute a monte si può intervenire subito. Però, dove c’è uno scivolamento a valle della carreggiata, serviranno lavori impegnativi e costosi". A Fermignano la viabilità è stata ripristinata più o meno ovunque, al di fuori di un tratto della strada di Ca’ Pierello ostruito da una frana, "in attesa che si fermino gli smottamenti", come spiega il sindaco. Ora però vanno rimossi i detriti portati a valle dal Metauro: "Se ne sono incagliati diversi sui piloni del ponte lungo la Sp4 e abbiamo chiesto alla Regione un intervento di pulizia - prosegue Emanuele Feduzi -. Ringrazio operai comunali, tecnici, volontari del gruppo di Protezione comunale, Croce rossa, carabinieri e polizia locale per il grande lavoro svolto. Ora dovremo risistemare gli smottamenti, le piccole frane e le strade che, se già erano ammalorate, adesso sono messe peggio. Soprattutto, le autorità preposte dovranno pulire i fiumi senza nascondersi dietro alla solita, attanagliante, burocrazia di alcuni funzionari. Spero anche che il Governo accolga la richiesta dello stato di emergenza e che le risorse arrivino pure ai nostri comuni, per i ripristini". A proposito di pulizia dei corsi d’acqua, l’assessore regionale Stefano Aguzzi concorda sulla necessità di "avere ancora maggiore attenzione, anche in merito al reticolato minore e agli invasi, cosa che permetterà di avere più riserve idriche per l’estate e di affrontare meglio le grandi perturbazioni. L’idea di creare un nuovo invaso, che possa conservare acqua quando piove e aiutare a contrastare le precipitazioni, non è peregrina". Salgono a nove le arterie provinciali chiuse per dissesto: Sp 94 Monterolo, Sp 81 San Paterniano e Sp 98 Furlo Monte si aggiungono alle già interrotte Sp 68 Monteguiduccio, Sp 128 Monte Grimano, Sp 130 Valle di Teva, Sp 67 Sassocorvaro, Sp 9 Feltresca e Sp 70 Piandicastello.

Nicola Petricca