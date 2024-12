Il maltempo sferza la provincia. Tanti rami abbattuti sulle strade

Un totale di circa 80 interventi solo nella giornata di ieri. E’ tutto contenuto in queste cifre il superlavoro che diverse squadre dei pompieri di tutti i distaccamenti della nostra provincia hanno svolto ieri svolgendo un intervento dietro l’altro, sia sulla costa, Pesaro e Fano, sia nell’entroterra, per liberare la strada dai grossi rami che il forte vento che ha soffiato praticamente per tutta la giornata aveva abbattuto. Rami e tronchi ostruivano il passaggio di auto e passanti, costituendo anche grave pericolo per ambedue.

Gli interventi si sono svolti a Pesaro, ad esempio in zona Pontevalle, poi a Villa Fastiggi, molti anche sulle strade del Parco San Bartolo, particolarmente colpito vista l’abbondanza di piante più o meno grandi, poi anche in zona mare, ad esempio in viale Trieste. Molti altri interventi sono stati fatti dai pompieri nell’entroterra.

Il grosso degli interventi si è svolto dal mattino fino alla tarda serata, quando alla fine la velocità del vento è calata e le cadute sono diminuite. In tutti gli interventi svolti dai pompieri non si registrano però danni a cose o animali.

Situazione di pericolo per il forte vento, misto anche alla pioggia, anche in A14, dove molti mezzi telonati che viaggiavano in autostrada hanno dovuto rallentare per la forza del vento, anche se pure in questo caso non si sono registrati incidenti.