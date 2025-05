Il Mamiani nei Paesi Baschi per tutelare l’acqua patrimonio culturale

Si è da poco conclusa l’ultima mobilità di gruppo Erasmus+ dell’anno scolastico che si è svolta ad Erandio, Bilbao, dal 18 al 24 maggio e ha visto protagonisti gli studenti delle classi 2B e 2E liceo linguistico accompagnati dalle professoresse Sara Montanari e Laura Marinucci, per dare seguito al progetto “Reciclaje, Ambiente y Diversidad”. Nella cittadina affacciata sull’oceano, non poteva che essere l’acqua elemento centrale attorno cui hanno ruotato le numerose attività dell’iniziativa. Dopo aver ricevuto un caloroso benvenuto dalle famiglie ospitanti, gli alunni hanno trascorso la prima mattinata presso la scuola "IES Astrabudua BHI" dove hanno svolto le prime attività progettuali. Sono quindi stati accolti ufficialmente anche dalla sindaca di Erandio nel salone comunale.

La giornata seguente è stata dedicata alla visita del sistema idrico ingegneristico che regola la Ria di Bilbao, ovvero l’estuario del fiume Nervión che attraversa la città, che ha permesso loro di comprendere l’importanza di quest’opera. In seguito hanno potuto ammirare il centro storico della capitale basca.

Poi un’esperienza indimenticabile per i ragazzi: le acque dell’Oceano Atlantico hanno accolto gli studenti per una lezione teorica e pratica di surf, unendo divertimento e apprendimento. Il programma ha previsto inoltre, una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti e all’analisi delle acque del mare, in linea con gli obiettivi del progetto dedicato a sensibilizzare i giovani a impegnarsi attivamente per la tutela del patrimonio naturalistico ed, in particolare, del nostro prezioso ambiente acquatico.

"Come avevano già fatto a marzo a conclusione della settimana di accoglienza presso il nostro istituto – si legge in una nota del liceo Mamiani –, gli alunni e i loro partner rielaboreranno quanto vissuto e appreso durante la settimana attraverso la realizzazione di prodotti multimediali, che verranno poi pubblicati e messi a disposizione di tutti".